Muhtemelen her gün eve, işe veya herhangi bir yere giderken en az bir köprüden geçiyorsunuzdur, fakat hem midenizi çalkalayan hem de kusma isteği uyandıran ürkünç köprülerin üzerinden geçmezsiniz. Muazzam derecede dik olanlardan deli gibi sallananlara dünyadaki en korkunç 20 köprü...

Dünyanın en korkunç 20 köprüsü!

1. Monkey bridges, Vietnam Şimdi bu sadece tekil bir köprü değil, Mekong Deltası'nın çeşitli yerlerinde de bu köprüden var. Sadece bir maymun onları geçebilir gibi görünse de, aslında halk için popüler bir geçiş noktası bu köprüler... Genellikle tek bir bambu parçasından yapılan maymun köprüsü adı verilen köprülerden geçen insanlar dengede kalabilmek için şekilden şekile giriyor.

2. Royal Gorge Bridge, Colorado Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu en yüksek asma köprünün de ilginç bir geçmişi var. 1929'da inşa edilmiş olan bu köprünün aslında 50 yıldan daha uzun bir süredir stabilize edici rüzgar kabloları yoktu. O zamandan beri oldukça turist çekici bir yer haline geldi.

3. Hussaini Hanging Bridge, Pakistan Çoğunlukla dünyanın en tehlikeli köprüsü olarak adlandırılan bu boşlukla dolu döner köprüyü geçmek her yiğidin harcı değil! Bu köprüyü dünyanın en korkunçlarından biri yapan şey, çatlaklardan kayarsanız sadece pırıl pırıl Hunza Nehri'ne düşmek değil, köprünün son kalıntıları ile yan yana sarkmaktır.

4. Seven Mile Bridge, Florida Teknik olarak en yeni yedi mil köprüsü aslında türünün ikincisi olsa da, birincisi kullanımdan kaldırıldı çünkü doğrudan suya oturdu ve teknelerin geçmesine izin vermedi. Çok korkutucu gözükmese de, Florida’nın kasırgalarında bu köprüyü boylu boyunca geçmeyi hayal edin.

5. Deception Pass Bridge, Washington State Sis kaplı köprüden bir araba sürmek çok korkutucu gelmeyebilir, peki ya yaya şeridinden geçip yaklaşık 180 metre aşağıya bakacak olsanız? İki köprü, Whidbey Adası ve Fidalgo Adasını birbirine bağlar, bu köprülerin yapımından önce adalara yalnızca feribotla erişilebiliyordu, bazı insanların titrek bir köprüye kıyasla daha yavaş bir tekne yolculuğunu tercih edeceğinden eminim…

6. Lake Pontchartrain Causeway, Louisiana Dünyanın en uzun köprüsünden geçmeye hazır mısınız? Dalgalı nehrin sadece 16 metre yukarsındasınız ve bir kez dışarı çıkınca arkanızdaki alana elveda deyin. 1950’lerde Mandeville’i Metairie’ye bağlamak için yapılmış olan yol, o zamandan beri dünyanın en korkunç köprülerinden biri olarak kaldı.

7. Canopy Walk, Ghana Bu, yağmur ormanı boyunca sıradan bir yürüyüş değil. Havada 40 metre yüksekte asılı duran ziyaretçiler kelimenin tam anlamıyla ağaçların arasından geçme fırsatını yakalar! Kuşlardan maymunlara, sadece korkutucu olan köprü değil! Ayrıca, eğer korkarsan geriye dönüp kaçamazsın, köprü uzunluğu 1000 metrenin üzerindedir!

8. Langkawi Sky Bridge, Malaysia Zeminden 400 metre yüksekte uçan gökyüzü köprüsü bakım için birçok kez kapandı ancak şimdi halka tamamen erişilebilir durumda. Neden iki yıl boyunca kapandı? Langkawi'nin küçük tatil beldesindeki söylentilere göre bu tadilatlar köprünün çökmesi ihtimalinden kaynaklanıyordu…

9. Mount Titlis, Switzerland İsviçre Alpleri'ne bakan esintiyle hafifçe sallanma fikri, yerin 3 bin metre yukarısında şaşırtıcı bir şekilde sizi korkutuyor mu? Güzel, o zaman heyecan başlasın! Ne olursa olsun, birçok hevesli kayakçı ve ünlü dağların ziyaretçileri her yıl köprüyü geçiyorlar ve görünüşe göre bu köprü dünyanın en güvenli yerlerinden biri.

10. Vitim River Bridge, Russia Bu cılız köprüyü sadece birkaç kişi başarıyla geçti. Koruma rayları yoktur, yılın belli zamanlarında donar ve pek çok kayıp tahtası vardır. Adrenalin bağımlılarına duyurulur!

11. Puente de Ojuela, Mexico Bu köprü sadece yayalar tarafından kullanılıyor, çünkü bir araba ya da kamyon havalanırsa, başından sonuna kadar gelmeyebilir. Son zamanlarda dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak adlandırıldığı için popüler bir turistik cazibe merkezi haline geldi.

12. Quepos Bridge, Costa Rica Yerli halkın bu köprüye “Ölüm Köprüsü” adını vermiş olması ciddi bir ölüm tuzağı olduğunu gösteriyor! Plakalar, yapı boyunca tam olarak ilerlemiyor, iki tarafta da büyük boşluklar bırakıyor!

13. Sunshine Skyway Bridge, Florida 1987'de, büyük bir tankerin 1980'de 35 kişiyi öldüren bir iskeleyle çarpıştığı sırada yıkılan köprünün yerine geçmek üzere inşa edildi. Afetten sonra, köprü çok fazla damgalandı, 200'den fazla insanın intihar ettiği bildirildiğinde köprünün namı daha da kötüye gitti.

14. Eshima Ohashi Bridge, Japan Arabanızla bir rollercoaster yolculuğu yapmak ister misiniz? Bu Japon köprüsünde gezintiye çıkarsanız, yapacaksınız gibi görünüyor. Sadece% 6.1'lik bir eğimde ve 144 feet yükseklikte korkunç derecede dik olmakla birlikte, kesinlikle korkutucu görünüyor.

15. The Bridge of Immortals, Huang Shang China Bu dağlık köprüyü geçmeye yetecek kadar cesursanız, yalnızca dağların muhteşem manzarasına bakacak, aynı zamanda bir tanrı gibi bulutların üzerinden aşağıya bakma fırsatınız olacak. Ancak gerçekte köprüye ulaşmak için gidilen yoldaki izlerin kendisi daha da korkutucu olabilir.

16. Montenegro Rainforest, Costa Rica Dünyadaki en çeşitli yağmur ormanlarından birini ağaçların arasında görmekten daha iyi bir yol var mı? Nereye bastığınıza dikkat edin, yoksa eksik kalaslardan birini aşağı indirebilir ve yağmur ormanlarının zeminine inebilirsiniz.

17. U Bein Bridge, Myanmar Direk sudan çıkıp 1km uzunluğa yayılan kalaslardan oluşan bu köprünün böyle bir turistik cazibe merkezi haline gelmesi şaşırtıcı değil!

18. Storseisundet Bridge, Norway Dik bir rollercoaster hissi yaşamak istiyorsanız bu eşsiz Norveç köprüsünü seveceksiniz. Belli açılardan, köprü basitçe dağılıyormuş gibi görünüyor.

19. Carrick-a-Rede Rope Bridge, Northern Ireland Kayaların, plajın ve suyun üstünde havada 30 metre yükseklikte asılı duran bu köprü o kadar korkutucu ki diğer taraftaki muhteşem adayı görmek için onu geçenler köprüden geri dönmeyi reddediyor. Bunun yerine feribotu tercih ediyor. Bu köprüyü kullanmak için bir geçiş ücreti ödemek zorundasın!