Dünyanın en küçük kasabası: Sadece 52 kişi yaşıyor

Hırvatistan’ın batısındaki Istria tepeleri arasında yer alan Hum, küçüklüğüne rağmen tarihi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çekti. Yerleşim, nüfusu nedeniyle bir köyü andırsa da resmi olarak kasaba statüsünü koruyor.

MASALLARDAN ÇIKMIŞ GİBİ GÖRÜNEN BİR KASABA

Taş evleri, dar sokakları ve çevresindeki yemyeşil tepeleriyle ziyaretçilerine adeta masalsı bir atmosfer sunan Hum’da yalnızca iki taş döşeli sokak ve tek bir giriş kapısı bulunuyor.

Kasabanın tarihi dokusunu yaklaşık 20 eski taş yapı oluşturuyor. Bunların arasında tarihi yapılar, bir kale ve gözetleme kulesi de bulunuyor.

TARİHİ 1102 YILINA KADAR UZANIYOR

Hum’un geçmişi yüzyıllar öncesine dayanıyor. Kasabanın adı tarihi kayıtlarda ilk kez 1102 yılında "Cholm" olarak geçiyor. Bu ismin İtalyancadaki "Colmo" kelimesinden türediği belirtildi.

Bölge, 20. yüzyılın başlarında İtalya yönetimine girerken, II. Dünya Savaşı'nın ardından yeniden Hırvatistan'ın parçası oldu.

2 BİN YILLIK TARİFLE HAZIRLANIYOR

Hum yalnızca tarihi yapılarıyla değil, yöresel lezzetleriyle de tanınıyor. Kasabanın en bilinen ürünlerinden biri "biska" adı verilen bitkisel likör.

Yerel otlardan hazırlanan biska için kullanılan tarifin yaklaşık 2 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu öne sürülüyor. Kasabanın çevresindeki tepeler ve üzüm bağları da bölgenin şarap üretimine katkı sağlıyor.

ORTA ÇAĞ'DAN KALMA KİLİSE DİKKAT ÇEKİYOR

Hum'da ziyaretçilerin ilgisini çeken önemli tarihi yapılardan biri Aziz Jerome Kilisesi. 12. yüzyılda inşa edilen kilise, tarihi freskleri ve Glagolitik yazıtlarıyla öne çıkıyor.

Glagolitik, Orta Çağ'da Hırvatistan'da kullanılan ve Hırvat yazı kültürü açısından önemli kabul edilen en eski yazı sistemlerinden biri olarak biliniyor.

Kasabada ayrıca Kutsal Bakire Meryem'in Göğe Kabulü Kilisesi bulunuyor. 1802 yılında inşa edilen yapı, daha önce aynı yerde bulunan bir kilisenin yerine yapılmış.

ZİYARETÇİLERİN UĞRAK NOKTASI

Hum, küçük olması nedeniyle genellikle günübirlik geziler kapsamında ziyaret ediliyor. Buna rağmen tarihi sokakları, taş yapıları, kiliseleri ve çevresindeki doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Kasabayı ziyaret eden turistler, özellikle manzarasını, tarihi kiliselerini ve giriş bölümündeki mezarlığı görülmeye değer buluyor. Ziyaretçilerden bazıları Hum'u "büyüleyici küçük bir yer" olarak tanımlarken, kasabada kısa bir kahve molası vermenin keyifli olduğunu belirtti.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK KASABASI UNVANIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Yalnızca 100 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan Hum, 52 kişilik nüfusuyla Avrupa'nın en sıra dışı yerleşimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Tarihi taş yapıları, dar sokakları, geleneksel lezzetleri ve yüzyıllar öncesine uzanan geçmişi sayesinde Hum, küçük olmasına rağmen Hırvatistan'ın keşfedilmeye değer noktaları arasında yer alıyor.