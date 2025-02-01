'Dünyanın en ölümcül yiyeceği' her yıl 200'den fazla kişiyi öldürüyor ama milyonlarca insan hâlâ onu yiyor! "Aşırı yoksulluk hastalığıdır"

MYNET|DIŞ HABERLER Güney Amerika'ya özgü olan manyok hem bir bitki hem de popüler bir yiyecek olarak birçok kişinin temel beslenmesinin bir parçası. Ailelerinin sofrasından eksik etmediği manyok zannedildiğinin aksine son derece tehlikeli bir madde. Bitki hidrojen siyanür üretebilen toksik maddeler içerdiği için özellikle köklerinin çiğ olarak tüketilmesi riski daha da arttırıyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN UYARISI BİLE YETMEDİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), manyok zehirlenmesinden yılda yaklaşık 200 kişinin öldüğünü ve bunun 'dünyanın en ölümcül yiyeceği' unvanını kazanmasına neden olduğunu ifade ederken, "Manyok yumruları, kökü hayvan ve böcek saldırılarına karşı koruyan çeşitli miktarlarda siyanürlü glikozitler içerir. Tüketimden önce uygun şekilde işlenmesi, manyokun siyanürlü glikozit içeriğini azaltabilir. Yüksek siyanürlü manyok doğru şekilde işlenmediğinde, yüksek diyet siyanür maruziyeti meydana gelir. Bu durum genellikle kıtlık ve savaş zamanlarında olur. Manyoktaki siyanür, akut siyanür zehirlenmesi ve konzo dahil olmak üzere çeşitli hastalıklarla ilişkilidir.Konzo, acı manyok tüketimi 22, 23 ve düşük protein alımıyla ilişkili, aniden başlayan geri döndürülemez bir spastik paraparezi. Aşırı yoksulluk hastalığıdır. Konzo çoğunlukla salgınlar halinde görülür, ancak sporadik vakalar da bildirilmiştir" dedi.

UYGUN BİR ŞEKİLDE İŞLENMESİ GEREKİYOR

Bitki 'dünyanın en ölümcül yiyeceği' olarak adlandırılsa da, rakamları doğru perspektife koyduğunuzda, onu düzenli olarak tüketen ve sağlıklı olan insanların sayısının son derece yüksek olduğunu görürsünüz. Peki, manyok konusunda olabildiğince güvenli olmak için ne yapabilirsiniz?

Hazırlık anahtardır. Bitkiyi uygun şekilde hazırlamak, bitkiyi 24 saate kadar suda bekletmeyi içerebilir, manyokun güvenli hale getirilmesinin önemli bir parçasıdır.