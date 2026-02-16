Kalp krizi belirtileri: Bazen bir mide bulantısı, bazen soğuk terleme...

Kalp krizi denince akla genellikle ani göğüs ağrısı ve yere yığılan bir insan görüntüsü gelir. Oysa gerçek hayat her zaman bu kadar net değildir. Kalp krizi bazen hafif bir göğüs sıkışması, bazen sol kola yayılan ağrı, bazen de sadece yoğun bir yorgunluk hissiyle kendini gösterebilir. Hatta bazı kişilerde nefes darlığı, mide bulantısı ve soğuk terleme gibi belirtiler ön planda olabilir.

TEMEL NEDENİ

Kalp krizinin temel nedeni, kalbi besleyen damarların tıkanmasıdır. Bu tıkanıklık genellikle yıllar içinde damar duvarında biriken yağ ve kolesterol plaklarının sonucudur. Yani kalp krizi, genellikle bir anda değil uzun süreli ihmalin ardından ortaya çıkıyor diyebiliriz. Sigara kullanımı, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, diyabet ve hareketsiz yaşam bu süreci hızlandıran en önemli faktörlerdir.

MASA BAŞI ÇALIŞANLAR DİKKAT

Özellikle masa başı çalışanlar, uzun süre hareketsiz kalanlar ve yoğun stres altında yaşayanlar risk grubunda yer alır. Günlük hayatın koşuşturması içinde kalbin verdiği küçük sinyaller çoğu zaman önemsenmez. Erken fark edilen risk faktörleri, büyük bir krizin önüne geçebilir.

Kalp krizinden korunmanın yolu aslında basit ama istikrarlı adımlardan geçer. Düzenli yürüyüş yapmak, sigaradan uzak durmak, sağlıklı beslenmek ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek kalbi koruyan en güçlü alışkanlıklardır. Kalp, yıllarca durmadan çalışan bir organdır ve ona nasıl davrandığımız, geleceğimizi doğrudan belirler.