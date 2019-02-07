Dünyanın en pahalı 13 yiyeceği

Japonya'da üretilen Nakazawa inek sütü, dünyanın en pahalı sütüdür. Fiyatı, ortalama süt fiyatının tam 30 katıdır. Süt haftada bir kez şafak vakti ineklerden sağılır. Şafak vakti sağılmasının nedeni, bu vakitte ineklerin sütleirnin besin değerinin yüksek olmasıdır. Sütün bir litresi 43 dolar sevgili okur.
Genellikle okyanus bifteği olarak adlandırılır. İstiridye başına 79 dolar verildiği söylenir. Güney Avustralya'daki Coffin Bay Oyster Farm'da üretilir ve yalnızca Avustralya'nın Eyre Yarımadası'ndaki Sarin restoranında satılır.
Fugu, Japonya'da incecik bir şekilde hazırlanan balıktır. Son derece zehirlidir, bu nedenle yalnızca yüksek eğitimli ve lisanslı şeflerin servis yapmasına izin verilir. Fugu, Avrupa Birliği içinde yasaklanmıştır. Satıl fiyatı ise tam 186 dolar.
Kobe bifteği, Japonya'nın Hyogo bölgesinde yetişen Wagyu sığırlarından gelir. Zengin tadı ve yumuşak dokusuyla etoburlar arasında çok sevilir. Et lokantalarında, suşi restoranlarında veya uzman kasaplarda bulunabilir. Bir kilogramı ise 251 dolardır.
Orijinal kopi luwak, geceleri Endonezya kahvesi tarlalarını protesto eden, olgun kahve kirazlarını yiyen yabani misk kedilerinin dışkılarından toplanır. Kediler fasulyeyi sindiremez, böylece çalışanlar daha sonra yıkanmış, dövülmüş, kurutulmuş ve kavrulmuş kıymetli pisliklerini toplarlar. Çok değerli ve gelmesi zor, bir kilogram 273 dolar civarındadır. Dünyanın en nadir, en lezzetli ve en pahalı kahvesidir.
Manuka çalılarından gelen balın boğaz ağrısından, gribe kadar her şeyi iyileştirdiğine inanılıyor. Son derece faydalı olan bu balın sahteleri de üretilmiyor değil. 504 dolar vererek orijinalini satın alabilirsiiz :)
Saf vanilya, safrandan sonra en pahalı ikinci baharattır. Madagaskar ve Endonezya, en büyük üreticilerdir ancak büyütmek ve hasat yapmak iç,n çok emek gerekir. Bir kilogram yüksek kaliteli vanilya kabuğu, cebinizden 515 dolardır.
Hazar, Adriyatik ve Karadeniz'de yaşayan mersin balıklarından toplanan, tuzla kurutulmuş balık yumurtasından elde edilen bir lezzettir. ve 100 gramı 906 dolardır.
Matsutake mantarları, Japonya'nın Okinawa bölgesinde yetişir. Bir kilogramı tam olarak 1000 dolardır.
Dünyadaki en pahalı süt ürünleri arasında geyik sütünden yapılan bu eşsiz peynir bulunur. Sadece İsveç'te Christer ve Ulla Johansson tarafından üretilir. Dört çeşidi vardır: Yumuşak, beyaz peynir, kremsi mavi ve beyaz tarz. İkincisi, çiftliğin en çok satanıdır ve kilogram başına yaklaşık 1,011 dolara denk gelir.
Densuke, Japonya'da yetişen 5 kg büyüklüğünde bir kara karpuzdur. Sert, gevrek ve tatlıdır, ancak bu değerli meyvelerin sadece 100'ü her yıl hasat edilmektedir. Densuke karpuzlarının müzayedesi yapılır ve her birinin en fazla 5.800 dolara satıldığı bilinir.
Sıradışı Endonezya cinsi olan bu tavukların, her bir yeri siyahtır. Etinin iyi şans getirdiğine inanılır ve çeşitli hastalıkları iyileştirdiği söylenir. Bir tavuk yaklaşık olarak 2.500 dolara denk gelir.
İran, küresel talebin %95'ini karşılayan dünyanın ana safran üreticisidir. Toplanan 150 çiçekten sadece 1 gram safran üretilir. Dünyanın en pahalı baharatıdır. Bir kilogramı yaklaşık olarak 3 bin dolar.
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