Dünyanın en pahalı 13 yiyeceği

Kobe bifteği, Japonya'nın Hyogo bölgesinde yetişen Wagyu sığırlarından gelir. Zengin tadı ve yumuşak dokusuyla etoburlar arasında çok sevilir. Et lokantalarında, suşi restoranlarında veya uzman kasaplarda bulunabilir. Bir kilogramı ise 251 dolardır.

Fugu, Japonya'da incecik bir şekilde hazırlanan balıktır. Son derece zehirlidir, bu nedenle yalnızca yüksek eğitimli ve lisanslı şeflerin servis yapmasına izin verilir. Fugu, Avrupa Birliği içinde yasaklanmıştır. Satıl fiyatı ise tam 186 dolar.

Japonya'da üretilen Nakazawa inek sütü, dünyanın en pahalı sütüdür. Fiyatı, ortalama süt fiyatının tam 30 katıdır. Süt haftada bir kez şafak vakti ineklerden sağılır. Şafak vakti sağılmasının nedeni, bu vakitte ineklerin sütleirnin besin değerinin yüksek olmasıdır. Sütün bir litresi 43 dolar sevgili okur.

Kopi luwak

Orijinal kopi luwak, geceleri Endonezya kahvesi tarlalarını protesto eden, olgun kahve kirazlarını yiyen yabani misk kedilerinin dışkılarından toplanır. Kediler fasulyeyi sindiremez, böylece çalışanlar daha sonra yıkanmış, dövülmüş, kurutulmuş ve kavrulmuş kıymetli pisliklerini toplarlar. Çok değerli ve gelmesi zor, bir kilogram 273 dolar civarındadır. Dünyanın en nadir, en lezzetli ve en pahalı kahvesidir.

Manuka balı

Manuka çalılarından gelen balın boğaz ağrısından, gribe kadar her şeyi iyileştirdiğine inanılıyor. Son derece faydalı olan bu balın sahteleri de üretilmiyor değil. 504 dolar vererek orijinalini satın alabilirsiiz :)

Saf vanilya

Saf vanilya, safrandan sonra en pahalı ikinci baharattır. Madagaskar ve Endonezya, en büyük üreticilerdir ancak büyütmek ve hasat yapmak iç,n çok emek gerekir. Bir kilogram yüksek kaliteli vanilya kabuğu, cebinizden 515 dolardır.

Beluga havyarı

Hazar, Adriyatik ve Karadeniz'de yaşayan mersin balıklarından toplanan, tuzla kurutulmuş balık yumurtasından elde edilen bir lezzettir. ve 100 gramı 906 dolardır.