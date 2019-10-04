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Dünyanın en pahalı baharatı Karabük'te yetişiyor! Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.10.2019 18:37 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 30 bin liradan satılması dolayısıyla 'dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safran hasadı başladı.

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan safran bitkisinin ekimi ağustos sonu ve eylül ayının ilk haftasında, hasadı da ekim ile kasım aylarında yapılıyor.

Dikildikten sonra 3 yıl ürün veren ve toprak altında soğanların çoğalmasıyla 3 yıl sonunda soğanların yeri değiştirilen safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün alınabilen bir bitki.

En değerli kısmı kırmızı renkteki poleni olurken, diğer kısımları da satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safran, kilogramı 30 bin liradan satılıyor. Safranbolu safranı; İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilenlere göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

İlçede yaklaşık 20 dönümde safran ekimi yapan çiftçi İsmail Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, safranın çiçek açtığını, kasım sonuna kadar her gün çiçek toplayacaklarını söyledi.

Çiçeklenmenin yeni olmasından dolayı safranın az olduğunu, ilerleyen günlerde daha da çoğalacağını ifade eden Yılmaz, "Eylül ayında havalar sıcak ve kurak gitti, geçen yıla göre çiçeklenme gecikti. Yarından itibaren yağmur yağmasını bekliyoruz. Ondan sonra da çiçeklenme artar. Safran çiçeklenme döneminde yağmur istemiyor, ama çiçeklenmeden önce bir yağmur alması gerekiyor" dedi.

Yağmurun yağmaması verimi etkilemediğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"45 gün gün civarında hasat yapacağız. Şuan ekili olan 20 dönüm civarında. 10 kilogram ürün bekliyoruz. Bir dönümden yarım kilo alıyoruz. Kasım sonunda rekolte belli olur. Bir gram fiyatı 30 liraydı, yine 30 lira civarında devam eder. Kilogram fiyatı 30 bin lira."

Dünyada bundan pahalısı yok! İşte fiyatı...Dünyada bundan pahalısı yok! İşte fiyatı...

Safranın Safranbolu'da en çok şekerlemelerde, zerde yapımında, aşure, et yemeklerinde kullanıldığını vurgulayan Yılmaz, "Çay olarak içiliyor. Yabancılar safran çayına çok meraklılar. Sakinleştirici özelliği var, hücre yenileyici, sinir yatıştırıcı, sinirlere iyi geliyor, metabolizmayı hızlandırıyor, gözdeki sarı noktaya iyi geliyor, kanser tedavisinde kullanılıyor. Bu nedenle insanlar sağlık için safranı kullanıyorlar" diye konuştu. (İHA)

'Dünyanın en pahalı baharatı'nda hasat başladı

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Anahtar Kelimeler:
UNESCO Dünya Miras Listesi Karabük baharat

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