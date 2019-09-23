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Dünyada bundan pahalısı yok! İşte fiyatı...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.09.2019 10:42 | Son Güncelleme

Çoğu insanın fiyatları sebebiyle sahip olmasının imkansız olduğu ama harika tasarımlara sahip birbirinden havalı tasarım otomobiller... İçlerinden hangisi sizin olsun isterdiniz?

Dünyada bundan pahalısı yok! İşte fiyatı...

Oldukça pahalı olan bu arabalara belki bir otomobil tutkunu, belki bir koleksiyoncu, belki de çok zengin bir insan sahip olabilir ve onlar için bu arabalar paradan öte, derin anlamlar taşır. Otomobillerin sahip olduğu özellikler, konfor, dış tasarımı gözlerinizi kamaştırırken fiyatları da gözlerinizi yerinden çıkaracak. Klasik arabalardan spor arabalara, herhangi birini bir yere vurduğunuzu düşünmek bile can sıkıcı. Bakalım sahip olmak isteyeceğiniz en lüks araca karar verebilecek misiniz? İşte birbirinden pahalı arabalar…

16. Aston Martin Vulcan – 2,3 milyon Dolar

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Bu araba üreticisi tarafından yalnızca pist kullanımı için üretilmiş ve otomobil tutkunları arabayı şaheser olarak nitelendiriyor. Sadece 24 adet üretilen Vulcan, 7 litrelik V12 motora sahip.

15. Ferrari F60 Amerika – 2,6 milyon Dolar

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Ferrari’nin ürettiği bu araba isminden de anlaşıldığı gibi Amerika’ya bir jest olması amacıyla yapılmış. Bu araba Ferrari’nin üstü açık F12 model arabasından çok daha fazla özelliklere sahip. İç rengi ise bir klasik olarak yine kırmızı yapılmış.

14. Mercedes-AMG One – 2,5 milyon Dolar

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F1 motorlu makineye sahip olan Mercedes’in bu modeli otomobil tutkunlarının oldukça dikkatini çekiyor. En belirgin özelliği ise daha ağır olmasını engellemek için kapı kolları kullanılmamış olması. Onun yerine yalnızca deri kayışlar var ve yine aynı sebepten yarış koltukları da oldukça ince tasarlanmış. Tüm bu özellikleriyle Mercedes-AMG One en pahalı arabalar arasında.

13. Pagani Huayra BC – 2,6 milyon Dolar

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İtalyan üretici i Pagani, “BC” modeliyle daha önce çıkardığı Huayra modelinin önüne geçmiş ve daha fazla özellik eklemiş. Huayra BC Roadster’da bu modelden daha üstün özelliklere sahip bir diğer Pagani modeli.

12. Aston Martin Valkyrie – 2,6 milyon Dolar

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İlk dikkat çeken özelliği renginin açıktan koyuya doğru bir geçiş yapıyor olması. İç kısmı Formula 1 tarzında dizayn edilmiş. Valkyrie’de 6.5 litrelik V12 motor bulunuyor. Hem iç hem dış tasarımı bakımından da oldukça dikkat çekici ve farklı özelliklere sahip.

11. Laferrari FXX K – 2,7 milyon Dolar

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Ferrari’nin ünlü “XX” serisine katılan -şimdilik- son modeli olan FXX K, sadece 40 adet üretilmiş. Kullanıcılarına sınırsız sayıda otomobil yapacağını bu modelle göstermiş olan Ferrari için FXX K oldukça güçlü bir silah niteliğinde.

10. Bugatti Chiron – 2,9 milyon Dolar

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Fransız otomobil üreticisi Bugatti’nin sergilediği bu aracın isminin “Chiron” olmasının bir sebebi var: Monakolu yarışçı Louis Chiron’un onuruna bu isim verilmiş. Bu lüks araç ortadan motorlu olma özelliğiyle ilgi çeker.

9. Ferrari Pininfarina Sergio – 3 milyon Dolar

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Fiyatlarında sürekli artış gösteren Sergio, adını otomobil tasarımcısı İtalyan Sergio Pininfarina’dan alıyor. Bu araca ender rastlanıyor. Bunun sebebi ise Ferrari 458 Spider olarak üretilmesi düşünülürken yapısına bir de Sergio’nun özel gövde tasarımının eklenmesiyle oluşturulmuş olması. Üretilen bu araç İsviçre’ye satılmış.

8. Bugatti Veyron by Mansory Vivere – 3,4 milyon Dolar

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Alman Volkswagen Grubu tarafından tasarlanmış ve Fransız otomobil üreticisi Bugatti tarafından üretilen bu otomobil, ortadan motorlu bir spor araba. Otomobil adını Bugatti’nin efsanevi yarış pilotu olan Pierre Veyron’dan alır. Bu araç dünyada 150 kişide var ve saatte 374 kilometre hız yapıyor.

7. W Motors Lykan Hypersport – 3,4 milyon Dolar

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Bu arabanın en büyük özelliği Arap dünyasının ürettiği ilk süper spor otomobili olması. Otomobil dünyada yalnızca kişi tarafından kullanılıyor. Elmas kaplı ön farları bulunması, kontrol düğmelerinde altın ve platin kullanılması, motor kapağının altın kaplanmasıyla oldukça lüks bir otomobil.

6. Lamborghini Veneno – 4,5 milyon Dolar

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Her açıdan kusursuzluğu düşünülerek tasarlanmış bu otomobil; iç tasarımı, ulaştığı hız ve adrenalin seviyesiyle otomobil tutkunlarını oldukça heyecanlandırıyor. Çift kişilik olarak üretilmiş araçta açılıp kapanabilir koltuklar da bulunuyor. Araçtan yalnızca 9 adet üretilmiş.

5. Koenigsegg CCXR Trevita – 4,8 milyon Dolar

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İsveç yapımı otomobil olan Trevita, 2 kapılı olarak üretilmiş. Motoru 4700 cc hacminde ve 1018 ps güç üretir. Önemli bir özellik olarak da diğer arabalardan farklı olarak alkol yakıtla çalışan bir motora sahiptir. Tüm bu özellikleriyle Koenigsegg CCXR Trevita en pahalı arabalar arasında.

4. Bugatti Centodieci – 7,2 milyon Dolar

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İtalyan otomobil üreticisi Bugatti’nin 110. yılına özel olarak ürettiği Centodieci, Bugatti’nin eski bir modeli olan EB110’nın devamı niteliğinde. Toplamda 8 adet üretilen bu otomobil, arkasındaki dev rüzgarlıkla oldukça dikkat çekiyor. Centodieci 0’dan 100 km/s hıza 2.4 saniyede çıkıyor.

3. Mercedes-Benz Maybach Exelero – 8 milyon Dolar

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2 kilometrede 8 litre benzin tüketen Maybach Exelero, 351 km hıza kadar çıkabiliyor ve 4.4 saniyede 100kmh’a ulaşabiliyor. Araç özel sipariş üzerine üretilmiş ve 3 ton ağırlığa sahip. En büyük özelliği lastiklerin patlaması durumunda sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan lastiklerin kendini yenilemesi.

2. Rolls-Royce Sweptail – 13 milyon Dolar

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Geçmiş ve günümüz otomobillerinin bir karışımı olarak oluşturulan Sweptail, markanın diğer bir modeli olan Phantom’un üzerine geliştirilerek tasarlanmış. Arka tarafı lüks bir yat görünümü verirken ön tarafı geçmişten akıllarda kalan klasik bir araba izlenimi veriyor. Tavan bölümü bagaja kadar panoramik bir camla kaplı. İç kısmından ise özel yapım bir deriden faydalanılmış.

1. Bugatti La Voiture Noire – 19 milyon Dolar

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Bu aracı 1 şanslı kişi kullanabilir çünkü üreticisi tarafından yalnızca 1 adet üretildi. Özel olarak üretilmiş bu araç, “Type 57 SC Atlantic” aracından esinlenerek oluşturulmuş. Rengiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bu aracı kimin aldığı firma tarafından açıklanmadı fakat tahminler Ferdinand Porsche’nin torunu veya Volkswagen Grubu eski başkanı Dr. Ferdinand Piëch’in aldığı yönünde. Tüm bu özellikleriyle Koenigsegg CCXR Trevita en pahalı arabalar arasında ilk sırada yer alıyor.

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