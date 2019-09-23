Dünyada bundan pahalısı yok! İşte fiyatı...

Oldukça pahalı olan bu arabalara belki bir otomobil tutkunu, belki bir koleksiyoncu, belki de çok zengin bir insan sahip olabilir ve onlar için bu arabalar paradan öte, derin anlamlar taşır. Otomobillerin sahip olduğu özellikler, konfor, dış tasarımı gözlerinizi kamaştırırken fiyatları da gözlerinizi yerinden çıkaracak. Klasik arabalardan spor arabalara, herhangi birini bir yere vurduğunuzu düşünmek bile can sıkıcı. Bakalım sahip olmak isteyeceğiniz en lüks araca karar verebilecek misiniz? İşte birbirinden pahalı arabalar…

16. Aston Martin Vulcan – 2,3 milyon Dolar

Bu araba üreticisi tarafından yalnızca pist kullanımı için üretilmiş ve otomobil tutkunları arabayı şaheser olarak nitelendiriyor. Sadece 24 adet üretilen Vulcan, 7 litrelik V12 motora sahip.

15. Ferrari F60 Amerika – 2,6 milyon Dolar

Ferrari’nin ürettiği bu araba isminden de anlaşıldığı gibi Amerika’ya bir jest olması amacıyla yapılmış. Bu araba Ferrari’nin üstü açık F12 model arabasından çok daha fazla özelliklere sahip. İç rengi ise bir klasik olarak yine kırmızı yapılmış.

14. Mercedes-AMG One – 2,5 milyon Dolar

F1 motorlu makineye sahip olan Mercedes’in bu modeli otomobil tutkunlarının oldukça dikkatini çekiyor. En belirgin özelliği ise daha ağır olmasını engellemek için kapı kolları kullanılmamış olması. Onun yerine yalnızca deri kayışlar var ve yine aynı sebepten yarış koltukları da oldukça ince tasarlanmış. Tüm bu özellikleriyle Mercedes-AMG One en pahalı arabalar arasında.