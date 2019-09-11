Dünyanın en pahalı baharatı seyahat tutkunlarının merceğinde

Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, yerli ve yabancıların ilgi odağı haline geldi. İlçede ekimi ağustos sonu ve eylül ayının ilk haftasında, hasadı da ekim ile kasım aylarında yapılan safran, artık tur şirketlerinin rotasına girdi. Dikildikten sonra 3 yıl ürün veren ve toprak altında soğanların çoğalmasıyla 3 yıl sonunda soğanların yeri değiştirilen safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün alınabilen bir bitki.

En değerli kısmı kırmızı renkteki poleni olurken, diğer kısımları da satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safran, yerli ve yabancı turistleri çekerek ilçe turizmine de katkı sunuyor.

Bu yıl 20 kilogram ürün hedefi belirlenirken, kilogramı 30 bin liradan satılan Safranbolu safranı; İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilenlere göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.