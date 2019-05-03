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Dünyanın en pahalı pastası bilin bakalım nerede yapıldı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 03.05.2019 11:55 | Son Güncelleme

Dünyanın en pahalı pastası lüks yaşamları ile dillerden düşmeyen Dubai'de yapıldı. 1 milyon dolara mal olan bu pasta görenlerin ağzını açık bıraktı.

Dünyanın en pahalı pastası bilin bakalım nerede yapıldı!

Dubai’deki bir düğün sergisini ziyaret edecek kadar şanslı olan insanlar, 1 milyon dolara mal olan bir “gelin” i tatma şansı buldu. Bu pastanın yaratıcısı ise dünyanın en pahalı tasarımcısı olan Debbie Wingham.

İşte dünyanın en pahalı düğün pastası...

1 milyon dolarlık “gelin pasta” neye benziyor? Yüksekliği 182 cm, ağırlığı 120 kg olan bu pasta prototipten daha ağır olarak karşımıza çıkıyor.

gelinpastaenpahalıdubai

Debbie Wingham'ın kendi instagram hesabından yapım anını ve ve detaylarını paylaştığı bu kek için 1.000 yumurta ve 20 kg çikolata kullanıldı.

çikolata

Her şeyi yenilebilir olan bu pasta için 50 kg dantelli şekerleme kullanıldı.

pastaenpahalı

Hepsi el yapımı olan minik çiçekler ve inciler içeren pasta Dubai'nin şaşaalı yaşantısını yeniden gözler önüne serdi.

süslemepasta

Toplamda 5.000 çiçek kullanılmış ve bu pastanın süslenmesi 10 gün sürmüş.

pastaçiçek

Yenilebilir olanlara ek olarak pastada gerçek süslemeler de var.

taşlar

Pastanın maliyetinden ayrı olarak her biri 200 milyon dolara mal olan inciler ve üç karat pırlantalar gelinin başını süslemek için kullanıldı.

gelinpastabaş

Siz dünyanın en pahalı pastasını nasıl buldunuz?

Tasarımcı Debbie Wingham

debbie


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