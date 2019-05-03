Dünyanın en pahalı pastası bilin bakalım nerede yapıldı!

Dubai’deki bir düğün sergisini ziyaret edecek kadar şanslı olan insanlar, 1 milyon dolara mal olan bir “gelin” i tatma şansı buldu. Bu pastanın yaratıcısı ise dünyanın en pahalı tasarımcısı olan Debbie Wingham.
İşte dünyanın en pahalı düğün pastası...
Tasarımcı Debbie Wingham
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