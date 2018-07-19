Dünyanın en pahalı tatlısı: 120 bin TL!

120 binlik tatlının içinde 28 farklı kakao çeşidi bulunuyor. Bu kadar çeşitli kakao 120 bin eder mi diye sorarsanız bence de etmez :) Ama bu tatlı sadece kakao çeşitleriyle ünlenmiyor. 18 karatlık yenilebilir altın ve 1 karatlık yenilebilir pırlanta ile sunuluyor.

Aynı zamanda bu lüks tatlı altın kaşıkla servis ediliyor ve bu altın kaşığı eve giderken cebinize atabiliyorsunuz. Burdan bir karlılık sağlanabilir açıkcası :) The Frozen Chocolate anlayacağınız tam bir sosyete tatlısı. Aramızda tadına bakanlar varsa lütfen bize yorum yazsın. Neye benzediğini gerçekten merak ettik :)

25 bin dolarlık tatlı bu ücretiyle Guıness Rekorlar Kitabı'na girmiş. Efendim bunlar da diğer pahalı tatlılar. Fiyatları da en pahalı tatlıdan 3 aşağı 5 yukarı: