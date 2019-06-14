YEMEK

Dünyanın en popüler meyvesi 31 can aldı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.06.2019 17:29 | Son Güncelleme

Görüntüsü ve tadıyla dünyadaki popüler meyveler arasında yer alan liçi meyvesi, Hindistan'da 31 kişinin hayatına mal oldu. Hijyenik bir şekilde tüketildiğinde herhangi bir sağlık sorunu göstermiyor fakat onu tehlikeli kılan şey üzerine konan sinekler!

Dünyanın en popüler meyvesi 31 can aldı

Egzotik meyve türü olan liçi, Hindistan'da oldukça yaygın tüketiliyor. Son derece lezzetli olan bu meyve ne yazık ki çocuk ölümlerine neden oldu.

The Guardian'ın haberine göre çocukların ölüm sebebi akut ensefalit. Ölümlere sebep olan şeyin liçi meyvesindeki bir madde olduğu ortaya çıktı. Bu madde meyvelere sinekler aracılığıyla taşınıyor ve vücuda girdiğinde kan şekerini hızla düşürüp metabolizmanın durmasına neden oluyor.

Herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak için satın aldığınız meyve ve sebzeleri muhakkak yıkadıktan sonra tüketin. Çoğu zaman yıkamak yeterli olmuyor. Bunun yerine meyveleri karbonatlı su içinde yarım saat bekletirseniz sağlığınızı garanti altına almış olursunuz.

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
Her gün soğan yerseniz vücudunuzda neler olur?Her gün soğan yerseniz vücudunuzda neler olur?
Masum görünüyorlar ama tehlike büyük: Klozet kapaklarında çok daha pislerMasum görünüyorlar ama tehlike büyük: Klozet kapaklarında çok daha pisler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
liçi meyvesi sağlık ve beslenme

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Yıldız Asyalı halk plajında fiziğiyle büyüledi!

Yıldız Asyalı halk plajında fiziğiyle büyüledi!

Milli yiyeceğimiz çiğ köfte faydalarıyla şaşırtıyor

Milli yiyeceğimiz çiğ köfte faydalarıyla şaşırtıyor

Severek yiyoruz ama beyni öldürüyor

Severek yiyoruz ama beyni öldürüyor

Bol bol yiyin! Yaşlanınca etkisini gösteriyor

Bol bol yiyin! Yaşlanınca etkisini gösteriyor

Sadece 1 dakikada hazırlanıyor!

Sadece 1 dakikada hazırlanıyor!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antik zamanlardan günümüze! Cinsel hayatı canlandırıyor

Antik zamanlardan günümüze! Cinsel hayatı canlandırıyor

Eklem ve diz ağrılarını ortadan kaldıran karışım

Eklem ve diz ağrılarını ortadan kaldıran karışım

Her gün soğan yerseniz vücudunuzda neler olur?

Her gün soğan yerseniz vücudunuzda neler olur?

Masum görünüyorlar ama tehlike büyük: Klozet kapaklarında çok daha pisler

Masum görünüyorlar ama tehlike büyük: Klozet kapaklarında çok daha pisler

Her gün ananas yemeniz için 5 sağlıklı neden

Her gün ananas yemeniz için 5 sağlıklı neden

Kadınların 35 yaşından sonra mutlaka tüketmeleri gereken besinler

Kadınların 35 yaşından sonra mutlaka tüketmeleri gereken besinler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.