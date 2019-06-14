Dünyanın en popüler meyvesi 31 can aldı

Egzotik meyve türü olan liçi, Hindistan'da oldukça yaygın tüketiliyor. Son derece lezzetli olan bu meyve ne yazık ki çocuk ölümlerine neden oldu.

The Guardian'ın haberine göre çocukların ölüm sebebi akut ensefalit. Ölümlere sebep olan şeyin liçi meyvesindeki bir madde olduğu ortaya çıktı. Bu madde meyvelere sinekler aracılığıyla taşınıyor ve vücuda girdiğinde kan şekerini hızla düşürüp metabolizmanın durmasına neden oluyor.

Herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak için satın aldığınız meyve ve sebzeleri muhakkak yıkadıktan sonra tüketin. Çoğu zaman yıkamak yeterli olmuyor. Bunun yerine meyveleri karbonatlı su içinde yarım saat bekletirseniz sağlığınızı garanti altına almış olursunuz.



