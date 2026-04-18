Dünyanın en sağlıklı yeşilliği belli oldu! Yol kenarında yetişiyor

“En sağlıklı sebze hangisi?” sorusuna verilen klasik cevaplar bir kenara bırakılıyor. Bilimsel veriler, herkesin bildiğini tersine çevirerek listenin zirvesine beklenmedik bir yeşilliği taşıdı. Küçük yapraklı bu bitki, besin değeriyle dikkat çekiyor.

Gökçen Kökden

Bilimsel veriler, “dünyanın en sağlıklı yeşilliği” tartışmasına netlik kazandırdı. ABD’de yapılan bir analizde su teresi (watercress), besin yoğunluğu açısından ilk sırada yer aldı. Peki su teresi neden bu kadar öne çıkıyor, faydaları neler ve nerelerde yetişiyor?

BİLİM NE DİYOR?

ABD’li Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tarafından yürütülen ve 47 sebze-meyvenin vitamin–mineral yoğunluğunu karşılaştıran çalışmada, su teresi 100/100 puanla zirveye yerleşti. Bu sonuç, su teresinin kalori başına en yüksek besin değerini sunduğunu gösteriyor.

SU TERESİ NEDEN BU KADAR FAYDALI?

Su teresi, C vitamini ve bitkisel bileşikler açısından zengindir. Bu sayede hücreleri serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olur.

İçerdiği vitaminler ve fitokimyasallar, vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırabilir. Yapısındaki antioksidanlar ve mineraller, damar sağlığını destekleyerek kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

K vitamini yönünden zengin olan su teresi, kemik yoğunluğunun korunmasına katkı sağlar. A vitamini ve lutein içeriği sayesinde göz sağlığını destekler.

Diyet yapanlar için ideal bir besindir; az kaloriyle yüksek vitamin ve mineral sağlar.

SU TERESİ NASIL TÜKETİLİR?

Su teresi genellikle doğal kaynak sularının çevresinde kendiliğinden yetişir. Bu yüzden hijyen ve su kalitesi, tüketim açısından kritik önem taşır. Doğadan toplanan su teresi mutlaka iyi yıkanmalı. Kirli sulardan toplanan ürünler sağlık riski taşıyabilir.

Su teresi genellikle salatalarda çiğ olarak tüketilirken, sandviç ve tostlara da lezzet katmak için tercih edilebilir. Ayrıca çorba ve smoothielere eklenerek farklı tariflerde kullanılabilir, et ve balık yemeklerinin yanında ise garnitür olarak sunulabilir. Uzmanlara göre besin değerinden en iyi şekilde faydalanmak için su teresinin mümkün olduğunca çiğ tüketilmesi önerilir.

