Dünyanın en seksi milletleri açıklandı!

Big Seven Travel seyahat portalı, ‘Dünyanın en seksi milletleri’ listesini yayınladı. Toplamda 50 miletin yer aldığı sıralama, portalın takipçileri arasında gerçekleştirdiği anket sonuçlarına dayanılarak hazırlandı. Bakalım hangi millet en seksi oldu.
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