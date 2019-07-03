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Dünyanın en seksi milletleri açıklandı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 03.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

Bir seyahat portalı, 'Dünyanın en seksi milletleri' listesini yayınladı. 50 milletin yer aldığı ankete göre ilk 10'a hangi milletler girdi. Zirveye hangi millet oturdu?

Big Seven Travel seyahat portalı, ‘Dünyanın en seksi milletleri’ listesini yayınladı. Toplamda 50 miletin yer aldığı sıralama, portalın takipçileri arasında gerçekleştirdiği anket sonuçlarına dayanılarak hazırlandı. Bakalım hangi millet en seksi oldu.

Dünyanın en seksi milletleri

Kanadalılar, listenin 10.'su oldu.
İngilizler, en seksi milletler sıralamasında 9. oldu.
Listenin 8. sırasında ise Ermeniler yer aldı.
İtalyanlar, en seksi milletler sıralamasında 7. oldu
Dünyanın en seksi milletleri listesinin 6. sırasına Güney Afrikalılar yerleşti.
Big Seven Travel seyahat portalının yayınladığı 'Dünyanın en seksi milletleri' listesinin 5. sırasına Avustralyalılar yerleşti.
Sıralamada ikinciliği Danimarkalılar elde etti.
Listenin 4. sırasında Brezilyalılar yer aldı.
'Dünyanın en seksi milletleri' sıralamasının zirvesine ise Ukraynalılar oturdu.
Listenin 3.sü Filipinliler oldu.
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