Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Dünyanın en sıra dışı plajı! Kaliforniya’da cam taşlardan oluşan Fort Bragg plajı mest ediyor

Dünyanın en sıra dışı plajı! Kaliforniya’da cam taşlardan oluşan Fort Bragg plajı mest ediyor

23.06.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce cam taşlarından oluşan bir plaj gördünüz mü? Dünyada tek olan ve cam taşlardan oluşan sahil, Kaliforniya’nın Fort Bragg eyaletinde yer alıyor. Yakınlarındaki bir şehrin çöp alanı olarak kullanılan plaj zaman içinde eşi benzeri görülmemiş bir güzelliğe kavuştu.

Dünyanın en sıra dışı plajı! Kaliforniya’da cam taşlardan oluşan Fort Bragg plajı mest ediyor

Kaliforniya’nın Fort Bragg eyaletinde bulunan ve ‘Cam Plaj’ olarak isimlendirilen sahil, dünyanın sıra dışı plajlarından biri olarak kabul ediliyor. Sıra dışı olmasının nedeni ise biraz tesadüfe dayanıyor. 1949 yılında bölgede yaşayan yerel halk atık madde olan camları bu plaja atıyordu. 1960 yılında getirilen kararla birlikte sahile cam atıklarının bırakılması yasaklandı. Birkaç restorasyon projesi ve çevre temizleme programıyla parlak camlardan mükemmel bir plaj oluşturdular.

iStock-584469940

Kırık cam, cam şişe, bardak gibi maddeler zaman içerisinde dalga, yağmur ve rüzgar gibi çevresel faktörler ile aşındı. 18 yıl boyunca bu hali alan sahil Cam Plaj adını aldı. Şu an hala varlığını sürdüren plajdan küçük bir cam parçasını bile toplamak yasak.

Bahamalar’da inanılmaz bir plaj! Pembe kumlardan oluşan plaj görenleri hayrete düşürüyorBahamalar’da inanılmaz bir plaj! Pembe kumlardan oluşan plaj görenleri hayrete düşürüyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günün her saati şık bir görünüm sunan gömleklerGünün her saati şık bir görünüm sunan gömlekler
16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay
500 kilometre! Otobüs yerine bisiklet turuna çıktılar500 kilometre! Otobüs yerine bisiklet turuna çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

Kimse yüzüne bakmıyordu! Şimdi herkes onun peşinde

Kimse yüzüne bakmıyordu! Şimdi herkes onun peşinde

Eleştirmenlerden tam not almıştı! Bu yıl vizyona girecek

Eleştirmenlerden tam not almıştı! Bu yıl vizyona girecek

Severek yaptırıyoruz ama... Tamamen silinmesi mümkün!

Severek yaptırıyoruz ama... Tamamen silinmesi mümkün!

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Tuhaf gelenek! Ölen kabile üyeleriyle cinsel ilişkiye giriyorlar

Tuhaf gelenek! Ölen kabile üyeleriyle cinsel ilişkiye giriyorlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dünyada ilk örnek! Yeşeren çöl şaşkınlık yarattı

Dünyada ilk örnek! Yeşeren çöl şaşkınlık yarattı

Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Rockefeller'in varisini yediler mi?

Rockefeller'in varisini yediler mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.