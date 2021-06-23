Dünyanın en sıra dışı plajı! Kaliforniya’da cam taşlardan oluşan Fort Bragg plajı mest ediyor

Kaliforniya’nın Fort Bragg eyaletinde bulunan ve ‘Cam Plaj’ olarak isimlendirilen sahil, dünyanın sıra dışı plajlarından biri olarak kabul ediliyor. Sıra dışı olmasının nedeni ise biraz tesadüfe dayanıyor. 1949 yılında bölgede yaşayan yerel halk atık madde olan camları bu plaja atıyordu. 1960 yılında getirilen kararla birlikte sahile cam atıklarının bırakılması yasaklandı. Birkaç restorasyon projesi ve çevre temizleme programıyla parlak camlardan mükemmel bir plaj oluşturdular.

Kırık cam, cam şişe, bardak gibi maddeler zaman içerisinde dalga, yağmur ve rüzgar gibi çevresel faktörler ile aşındı. 18 yıl boyunca bu hali alan sahil Cam Plaj adını aldı. Şu an hala varlığını sürdüren plajdan küçük bir cam parçasını bile toplamak yasak.



