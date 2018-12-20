Dünyanın en şişman çocuğu eridi!

Geçen yıl 200 kilo olan Arya Premana, görenleri hayrete düşürdü. Tüp mide operasyonu geçiren Premana 100 kilo verdi.

12 yaşındaki Arya Permana, tüp mide operasyonu üzerine, şekeri de tamamen kesip ve rejim yaptıktan sonra yaklaşık 100 kilo verdi.

Zayıflamasını kutlayan Arya, sıkı bir Liverpool taraftarı olduğunu ve futbolcu olma hayali ile kilo verdiğini söyledi.

Artık arkadaşları gibi yürüyebildiği için çok mutlu olan Arya, formunu korumak için her gün uzun yürüyüşler yapıp doktorların kendisine verdiği diyeti programını takip ediyor.

İŞTE ARYA'NIN SON HALİ...



