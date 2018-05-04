Dünyanın en şişman çocuğu tam 83 kilo verdi

O artık dünyanın en kilolu çocuğu değil!

Dünyanın en şişman çocuğu şimdiki haliyle şaşırtıyor

11 yaşındaki Arya kiloları yüzünden ölümle burun buruna gelmişti. Dünyanın en şişman çocuğu olan Arya son haliyle görenleri şoke ediyor.

1 / 6 Dünyanın en kilolu çocuğuydu Premana 11 yaşındaki Arya 190.5 kiloya çıktığında doktorlar ameliyat olmazsa "Arya ölecek" demişlerdi.

2 / 6 Kiloları yüzünden okulu bırakmak zorunda kalmıştı Sosyal hayattan soyutlanan Arya, kendisini sürekli aç hissediyor ve yürüyemiyordu. Hayati tehlikesi bulunan Arya'nın tüp mide ameliyatı gerçekleşti.

3 / 6 83 kilo verdi! Günde 5 öğün beslenen Arya genellikle pirinç, balık, et ve sebze çorbası ile besleniyor. Kilolu olduğu dönemde sürünerek ilerleyen Arya artık yürüyebiliyor.

4 / 6 Şimdilerde yürümeye başlayan Arya'nın 100 kilo daha vermesi planlanıyor

5 / 6 Artık eskisi kadar çok yiyemiyor ve bu durumdan oldukça mutlu