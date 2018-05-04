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Dünyanın en şişman çocuğu tam 83 kilo verdi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

190 kiloya çıkan Arya son haliyle görenleri hayrete düşürüyor. O artık dünyanın en kilolu çocuğu değil!

O artık dünyanın en kilolu çocuğu değil!

Dünyanın en şişman çocuğu şimdiki haliyle şaşırtıyor

11 yaşındaki Arya kiloları yüzünden ölümle burun buruna gelmişti. Dünyanın en şişman çocuğu olan Arya son haliyle görenleri şoke ediyor.

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Dünyanın en kilolu çocuğuydu Premana

Dünyanın en kilolu çocuğuydu Premana
11 yaşındaki Arya 190.5 kiloya çıktığında doktorlar ameliyat olmazsa "Arya ölecek" demişlerdi.
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Kiloları yüzünden okulu bırakmak zorunda kalmıştı

Kiloları yüzünden okulu bırakmak zorunda kalmıştı
Sosyal hayattan soyutlanan Arya, kendisini sürekli aç hissediyor ve yürüyemiyordu. Hayati tehlikesi bulunan Arya'nın tüp mide ameliyatı gerçekleşti.
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83 kilo verdi!

83 kilo verdi!
Günde 5 öğün beslenen Arya genellikle pirinç, balık, et ve sebze çorbası ile besleniyor. Kilolu olduğu dönemde sürünerek ilerleyen Arya artık yürüyebiliyor.
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Şimdilerde yürümeye başlayan Arya'nın 100 kilo daha vermesi planlanıyor

Şimdilerde yürümeye başlayan Arya'nın 100 kilo daha vermesi planlanıyor
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Artık eskisi kadar çok yiyemiyor ve bu durumdan oldukça mutlu

Artık eskisi kadar çok yiyemiyor ve bu durumdan oldukça mutlu
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"Artık futbol, tenis, badminton oynayabiliyorum. En önemlisi her gün okula gidebiliyorum."

"Artık futbol, tenis, badminton oynayabiliyorum. En önemlisi her gün okula gidebiliyorum."
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Anahtar Kelimeler:
obezite diyet

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Dünyanın en şişman çocuğu tam 83 kilo verdi

Dünyanın en şişman çocuğu tam 83 kilo verdi

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