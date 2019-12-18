Dünyanın en soğuk 10 noktası!

Şimdilerde kış mevsiminin yaşandığı kuzey yarımkürede havaların giderek soğuyor, günler daha da kısalıyor. Bu döngüyü yaşadığımız şu günlerde bazı bölgelerde kış kendini fazlasıyla hissettirmese de gezegenin özellikle en kuzeyinde dondurucu soğuklar yaşanıyor. Ancak bu durum sadece kuzey yarımküre için değil güney yarımkürenin en uç kesimlerinde de geçerli. Peki soğukları iliklerimize kadar hissettiğimiz kış aylarında dünyanın en soğuk noktalarının nereler olduğunu biliyor musunuz? İşte bu sorunun cevabını alabileceğiniz o liste...



