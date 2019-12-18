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Dünyanın en soğuk 10 noktası!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Kış aylarının etkisini her geçen yıl giderek daha az hissettiğimiz şu günlerde, soğukları özleyenler için dünyanın en soğuk 10 yerini derledik.

Şimdilerde kış mevsiminin yaşandığı kuzey yarımkürede havaların giderek soğuyor, günler daha da kısalıyor. Bu döngüyü yaşadığımız şu günlerde bazı bölgelerde kış kendini fazlasıyla hissettirmese de gezegenin özellikle en kuzeyinde dondurucu soğuklar yaşanıyor. Ancak bu durum sadece kuzey yarımküre için değil güney yarımkürenin en uç kesimlerinde de geçerli. Peki soğukları iliklerimize kadar hissettiğimiz kış aylarında dünyanın en soğuk noktalarının nereler olduğunu biliyor musunuz? İşte bu sorunun cevabını alabileceğiniz o liste...

Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor! Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor!
Fotoğraf tutkunları bu kente hayran kalacaksınız!Fotoğraf tutkunları bu kente hayran kalacaksınız!
Karın tadını orada çıkarıyorlar! Hayran kalacaksınızKarın tadını orada çıkarıyorlar! Hayran kalacaksınız
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Anahtar Kelimeler:
soğuk kış kar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Listeye Kars'ı eklemeyi unutmuşsunuz.
-45 le kars bu listeye girmeliydi
en düşüğü -57 biz hala Kars diyoruz
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