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Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'da hayat

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 21.11.2018 14:47 | Son Güncelleme

Sürekli karlar altında bir şehirde hayat nasıl olurdu?

Bu sorunun yanıtını merak edenlerin hava sıcaklığının eksi 65 dereceye kadar düştüğü Rusya'nın Yanutsk kentinde bir hayata yakından bakmalarını tavsiye ediyoruz.

Burada sıcaklık -64 derece!

Rusya’da dondurucu soğuğun hayatı etkilemediği bir şehir var. ‘Dünyanın en soğuk kenti’ unvanına sahip olan Yakutsk kenti. Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutsk’da 250 bin kişi yaşıyor.
1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti.
Kentte sıcaklık kışın eksi 64 dereceye kadar düşebiliyor. Yazları ise görülen en yüksek sıcaklık 25 derece.
Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk’ta hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.
Yakutsk sakinleri bölgede yaşayan her kişinin kendisi için sahiplenebileceği sayıda göl ve nehir bulunduğunu iddia ediyor.
Bölge Rus tarihinde ise Lenin ve Stalin gibi liderlerin de belli dönem yaşamak zorunda kaldığı bir politik sürgün şehri olarak biliniyor.
Bölge mineral açısından ise oldukça zengin. Yakutsk dünyada elmas üretiminin beşte birinin gerçekleştirildiği ve Rusya’da bulunan altın madenlerinin yüzde 40’ının bulunduğu bir şehir.
Ayrıca gaz ve petrol rezervleri de bulunmakta.
Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmayı başaran şehir, dünyaca ünlü fotoğrafçıların da sık sık fotoğrafladığı noktalar arasında yer alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
rusya yanutsk soğuk

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