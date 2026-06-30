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"Dünyanın en uzun boylu kadını" Kastamonu'da

"Dünyanın un uzun boylu kadını" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, Kastamonu ziyaretinde Horma Kanyonu'nu da gezdi.

"Dünyanın en uzun boylu kadını" Kastamonu'da

"Dünyanın un uzun boylu kadını" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, Kastamonu'yu ziyaret etti. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi sınırlarında bulunan ve 3 kilometrelik ahşap platform üzerinden geçilen Horma Kanyonuna geldi. Ailesiyle birlikte Pınarbaşı ilçesini ziyaret eden ve Horma Kanyonundan geçen Gelgi'ye, Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı da eşlik etti.

Belediye Başkanı Serkan Arı ile bir süre sohbet eden Gelgi, daha sonra tekerlekli sandalye ile Horma Kanyonu'nun bazı bölümlerini gezdi.
Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Serkan Arı, Pınarbaşı ilçesinin Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldiğini belirterek, Gelgi'yi Pınarbaşı ilçesinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

"Dünyanın en uzun boylu kadını" Kastamonu da 1

Horma Kanyonunun bölgenin en önemli turizm noktalarından bir tanesi olduğunu söyleyen Başkan Arı, "Bir ucundan diğer ucuna 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, bölgenin en önemli turizm noktalarından biri. Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi'yi ağırlamaktan da son derece mutluluk duyduk. Kendisi, Horma Kanyonu'na hayran oldu. Tüm halkımızı bölgemizin güzelliklerini görmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Pınarbaşı ilçesinin son yıllarda yapılan turizm yatırımlarıyla her geçen gün ziyaretçi sayısını arttırdığına dikkati çeken Başkan Arı, "Dünyanın en derin ikinci kanyonu' olarak gösterilen Valla Kanyonu, doğal akvaryumu hatırlatan Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ile dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu ilçemiz, yapılan yatırımlarla ziyaretçi sayısını artırmaya devam ediyor. Pınarbaşı ilçemize gelen konuklarımıza bölgemizi tanıtmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
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