"Dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi, rekorlarına yenilerini ekledi

"Dünyanın un uzun boylu kadını" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, 3 alanda daha yeni unvanlar elde etti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki evinde basın açıklaması düzenleyen 25 yaşındaki Gelgi, yaklaşık bir ay önce "dünyanın en büyük ellere sahip kadını", "dünyanın en uzun parmaklara sahip kadını" ve "dünyanın en uzun sırtına sahip kadını" unvanlarını elde ettiğini söyledi.

Bu rekorlar için başvuru yapmayı 2021'de "dünyanın en uzun boylu kadını" unvanını elde ettiği zamandan beri aklında olduğunu belirten Gelgi, "Yıl başında bu üç unvan için başvuru yaptım. Ölçüm süreci gerçekleştirdik. Sonrasında yeni rekorlarım onaylandı." dedi.

Gelgi, sıra dışı fiziksel farklılıklarla dünyaya geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mümkün olduğu kadarının da tanınmasını ve kutlanmasını istedim. Umuyorum bu yaptığım görünür farklılıklara sahip her birey için kendilerini oldukları gibi kabul etmeleri yönünde bir ilham kaynağı olur. Aslında kendilerini oldukları gibi kabul ettiklerinde dünyanın da onları kabul ettiğini, hatta bu sıra dışı özellikleri sebebiyle onları ödüllendirdiğini göstermiş oluyorumdur. Motivasyon tamamen buydu."

Sağ elinin 24,93 santimetre, sağ orta parmağının 11,2 santimetre ve sırtının ise 59,9 santimetre olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini anlatan Gelgi, "Toplamda 5 kez dünya rekortmeni olmuş oldum. Çok büyük bir gurur ve çok büyük bir onur. Vücut farklılıkları kategorisinde dünya genelinde bu kadar unvana sahip bir rekortmen daha var mı bilmiyorum." diye konuştu.

- "Bazı etkinliklere sanal olarak katılıyorum"

Gelgi, son zamanlarda bazı etkinliklere sanal olarak katıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bunlardan birisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul'daki bir üniversitenin etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldım. Geçtiğimiz günlerde Almanya'daki Erasmus öğrencilerinin etkinliğine davetliydim. Bu davetleri aldıkça, yeni insanlarla hikayemi paylaşma şansı elde ettikçe çok mutlu ve motive oluyorum. Umuyorum hikayemi dinleyen insanlara da ufak da olsa bir katkım oluyordur."

