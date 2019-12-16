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Dünyanın en yaşlı çifti: Tam 80 yıl

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ABD'de yaşayan 80 yıldır evli olan 105 yaşındaki Charlotte ve 106 yaşındaki John Henderson dünyanın en uzun süreli evli çifti olma özelliğini taşıyor.

Dünyanın en yaşlı çifti: Tam 80 yıl

ABD'de yaşayan dünyanın en yaşlı çifti olan John ve Charlotte Henderson, 80. evlilik yıl dönümlerini kutlayacak.

Washington Post gazetesinin haberine göre 80 yıldır evli olan 105 yaşındaki Charlotte ve 106 yaşındaki John dünyanın en uzun süreli evli çifti olma özelliğini taşıyor.

Henderson çifti hayattaki en yaşlı çift olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girdi.

1934 yılında Teksas eyaletinde üniversitede tanışan ve 1939 yılında evlenen çift, 22 Aralık'ta 80. evlilik yıl dönümünü kutlayacak.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiyede 120 yaşında çift gördüm ve 100 seneye yakın evli şu an yaşıyor mu bilmiyorum 5 sene oluyor..
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