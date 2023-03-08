Dünyanın en yaşlı kadını 128 yaşında hayatını kaybetti! 'Yaşamanın ne anlamı var' demişti! Ölüm nedeni bakın ne çıktı...

Dünyanın en yaşlı kadını Johanna Mazibuko yaşamını yitirdi. 11 Mayıs 1894’te doğduğu resmi kayıtlar ile doğrulanan Güney Afrikalı kadının, gençlik dönemini ailesine ait bir mısır tarlasında geçirdiği öğrenildi. Okuma yazma dahi bilmyen Johanna Mazibuko hiç okula gitmediği biliniyor.

"NEDEN HALA HAYATTAYIM?'" DEMİŞTİ

Mazibuko, 128. yaş gününde basına verdiği demeçte şu ifadelere yer vermişti:

“Bunca yıl sonra hala burada olduğuma inanamıyorum. Neden hala buradayım? Etrafımdaki tüm insanlar ölüyor. Ben ne zaman öleceğim? Hayatta olmanın anlamı ne? Dünya beni çok yordu çünkü sadece burada oturup hiçbir şey yapmıyorum.”

DÜNYANIN EN YAŞLI KADINI FELÇ NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Aile yakınları Mazibuko’nun ölüm nedeninin felç olduğunu söyledi.

