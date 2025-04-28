Her yıl olduğu gibi merakla beklenen dünyanın en zenginleri listesi dikkatleri üzerine çekti. Dünyanın en zengin insanları, küresel ekonomiyi, teknolojiyi, siyaseti ve pek çok alandaki gelişmeleri yönlendiren büyük bir role sahiptir. Bu kişilerin mal varlıklarındaki değişimler, dünya ekonomisindeki hareketliliği ve ekonomik güçlerini gözler önüne sermektedir. Forbes'in yayımladığı Dünya Milyarderler Listesi'ne bakıldığında dünya genelindeki milyarderlerin sayısı 2025 yılında ilk defa 3 bin sınırını geçti. Buna göre, bazı kişilerin mal varlıkları küresel krizlerden zarar görmemekle birlikte hatta COVID-19 pandemisinde bile artış gösterdi. Forbes tarafından yapılan açıklama ise “Milyarderler kulübü hiç bu kadar büyük olmamıştı” şeklinde yankı buldu.

Dünyanın en zengin adamı kimdir? (2025 güncel liste)

Verilere göre en varlıklı kişilerin sahip olduğu servet oranı dünya ekonomisiyle kıyaslandığında dikkat çekici bir eşitsizliği de gözler önüne sermektedir. Örneğin 3 bin 28 olarak açıklanan milyarderin serveti, dünya nüfusunun en zengin yüzde 0.00004’lük bölümünü oluşturmaktadır.

Dünyanın en zengin adamı ve listede yer alan diğer kişiler aşağıdaki gibidir:

1. Elon Musk

Elon Musk sadece dünyanın en zengin insanı değil, Forbes tarafından incelenen kırk yıllık verilere göre; 400 milyar dolardan fazla değeri elinde bulunduran tek milyarder olarak bilinmektedir. Musk, 2002 yılında hâlâ CEO ve mühendislik ile tasarım şefi görevlerini yürüttüğü SpaceX uzay şirketini kurdu. 2004’te açtığı Tesla Motors ise elektrikli otomobiller başta olmak üzere enerji depolama cihazları, araç aksesuarları ve güneş enerjisi üzerine üretim gerçekleştirmektedir. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk’ın serveti 421 milyar dolar olarak açıklandı.

2. Jeff Bezos

Jeff Bezos, 1994 yılında Seattle’daki bir garajda Amazon'u kurdu. Başlangıçta sadece kitap satışı yapılan site, günümüzde dünyanın en büyük perakendecileri arasında bulunmaktadır. Bezos ise yıllardır dünyanın en zengin adamı listelerinde ilk beşte yer almaktadır. Amerikalı ünlü girişimcinin 2023 yılında aldığı Koru isimli süper yata 500 milyon dolar ödediği bilinmektedir. Jeff Bezos'un günümüzdeki serveti ise 233.5 milyar dolar şeklinde açıklanmaktadır.

3. Larry Ellison

Dünyanın en zengin insanı listelerinde sıklıkla görülen Larry Ellison, yazılım şirketi Oracle’in kurucularından biri olarak öne çıkmaktadır. Ellison, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Baş Teknoloji Sorumlusu olarak görev yaparken, bir yandan da tıbbi çalışmalara verdiği desteklerle bilinmektedir. 2018-2022 yılları arasında Tesla’nın yönetim kurulunda da görev yapan Larry Ellison’ın günümüzdeki serveti 209.7 milyar dolar şeklinde açıklanmaktadır.

4. Mark Zuckerberg

2004 senesinde henüz 19 yaşındayken Facebook fikrini geliştiren Mark Zuckerberg, günümüzde Meta’nın CEO’su ve başkanı görevlerini üstlenmektedir. 2015 yılında eşi Priscilla Chan ile oluşturduğu Chan Zuckerberg Girişimi ise eğitim, sağlık, göç ve adalet sisteminde yer alan sorunları çözmek için yenilikçi teknolojiden faydalanmaktadır. Mark Zuckerberg’in günümüzdeki serveti ise 202.5 milyar dolar şeklinde bilinmektedir.

5. Bernard Arnault

Ünlü Fransız iş adamı olan Bernard Arnault, dünyanın en büyük lüks ürünleri şirketi olan LVMH’de CEO ve Başkanlık görevlerini üstlenmektedir. LVMH bünyesinin altında Louis Vuitton, Marc Jacobs, Christian Dior, Moët & Chandon, Hennessy ve Sephora gibi markaların olduğu görülmektedir. Bernard Arnault’un günümüzdeki serveti ise 168.8 milyar dolara ulaşmaktadır.