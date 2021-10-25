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Dünyanın en zengin takımı Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi istiyor

25.10.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prens Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle United'da Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli adaylar arasında. Genç ve potansiyelli oyuncuları yıldıza dönüştürmeyi düşleyen Newcastle, proje takımını Farioli'ye emanet etmek istiyor. Gözlemcilerin Farioli raporu Newcastle'ı etkiledi.

Dünyanın en zengin takımı Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi istiyor

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın alan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, teknik direktör Steve Bruce ile yolları ayırdı. Potansiyelli gençleri yıldıza dönüştürmek isteyen Newcastle United'da hoca arayışı var.

FARİOLİ RADARDA

The Athletic; Newcastle United'ın hoca adaylarını değerlendirdiği haberinde Fatih Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli'nin de listede olduğunu iddia etti.

RAPOR TUTULUYOR

Newcastle gözlemcilerinin Farioli'yi takip ettirdikleri ve İtalyan hocayla ilgili raporları olduğu yazıldı. Haber in detayında genç antrenörün pres ağırlıklı, pasa dayalı bir oyunla De Zerbi'nin oyun tarzının tamamlayıcısı olduğu vurgulandı.

DAHA 32 YAŞINDA

32 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da yardımcı antrenördü. Fatih Karagümrük'te Mart 2020'de teknik direktörlük görevine başlayan Francesco Farioli, İstanbul temsilcisinde 20 maçta; 9 galibiyet, 7 beraberlik ile 4 mağlubiyet elde etti ve 1.70 puan ortalaması yakaladı.


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