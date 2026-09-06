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Dünyanın ikinci büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'i: 3 metre 150 kilo!

Kahramanmaraş'ta sergilenen dünyanın ikinci büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'i, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Dünyanın ikinci büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'i: 3 metre 150 kilo!

Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen Kâbe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Buluşması kapsamında Abdülhamithan Diyanet Gençlik Merkezi'nde sergilenen el yazması Kur'an-ı Kerim, büyüklüğü ve özel işçiliğiyle dikkat çekiyor.

Dünyanın ikinci büyük el yazması Kur an-ı Kerim i: 3 metre 150 kilo! 1

BİR BUÇUK KİLO MÜREKKEP KULLANILDI

Hattat Recai Özsoy tarafından 2009-2013 yılları arasında kaleme alınan eser, nesih yazı üslubuyla hazırlandı. Boyu 150 santimetre, eni ise 110 santimetre olan Kur'an-ı Kerim, tamamen açıldığında yaklaşık 3 metre büyüklüğe ulaşıyor. Yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki eserin hazırlanmasında 1,5 kilogram is mürekkebi kullanıldı. Sayfalarında ise 180 gram birinci hamur kâğıt tercih edildi. Kâğıtların hazırlanışında geleneksel yöntemlerden yararlanılırken, özel yumurta akı ile aharlama işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem sırasında yaklaşık 150 koli yumurta kullanıldığı belirtildi. Kur'an-ı Kerim'in ön ve arka kapağı ceylan derisiyle kaplanırken, kapaklarda Maraş işi işlemelere yer verildi.

Dünyanın ikinci büyük el yazması Kur an-ı Kerim i: 3 metre 150 kilo! 2

Devasa boyutunun yanı sıra hat sanatı, kâğıt işçiliği ve kapak süslemesiyle de dikkat çeken eser, sergiyi ziyaret eden vatandaşların ilgisini çekiyor. Abdülhamithan Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sergide Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra 150'nin üzerinde mukaddes emanet de vatandaşların ziyaretine sunuluyor. Kâbe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Buluşması, 13 Eylül 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Kur'an-ı Kerim
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