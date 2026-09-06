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1100 yıllık tarih: Yılda sadece bir kez ibadete açılıyor!

Van Gölü’nün eşsiz manzarası eşliğinde yer alan yaklaşık 1100 yıllık Akdamar Kilisesi, restorasyonun ardından 14’üncü ayine ev sahipliği yaptı. Yılda yalnızca bir kez özel izinle ibadete açılan tarihi kilisedeki ayine, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi katıldı.

1100 yıllık tarih: Yılda sadece bir kez ibadete açılıyor!

Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi kilisede, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı.

1100 yıllık tarih: Yılda sadece bir kez ibadete açılıyor! 1

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kilise, 2007 yılında düzenlenen uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Akdamar Kilisesi'nde, 95 yıl aradan sonra ilk ayin 19 Eylül 2010'da gerçekleştirildi. Tarihi kilise, bu yıl 14'üncü ayine ev sahipliği yaptı.

1100 yıllık tarih: Yılda sadece bir kez ibadete açılıyor! 2

AYİN İÇİN ADADA HAZIRLIKLAR YAPILDI

Her yıl eylül ayının ilk pazar günü düzenlenen ayin öncesinde Akdamar Adası'nda günler öncesinden hazırlıklar yapıldı. Eksiklerin tamamlanmasının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren yurt içi ve dışından gelen ziyaretçiler, Van kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar İskelesi'nde toplandı. Saat 08.00'den itibaren iskeleye gelen ziyaretçiler, güvenlik noktalarında yapılan kontrollerin ardından teknelerle Akdamar Adası'na götürüldü.

1100 yıllık tarih: Yılda sadece bir kez ibadete açılıyor! 3

DENİZ OTOBÜSLERİ EK SEFER YAPTI

Ayin nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı deniz otobüsleri de ziyaretçilerin ulaşımını sağlamak amacıyla ek seferler düzenledi. Ayinin başkanlığını yapan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ile beraberindeki yardımcısı Peoed Kirkor Damatyan ile Rahip Harutyun Damatya'ı Gevaş'taki iskeleden deniz otobüsüyle Akdamar Adası'na götürüldü. Heyete Van Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin de eşlik etti. Adada toplanan ziyaretçiler, tarihi kilisede gerçekleştirilen ayini takip etti. Ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yaparken, ayini ABD Doğu Bölgesi Ermeni Kilisesi Ruhani Önderi Piskopos Mesrop Parsamyan yönetti.

1100 yıllık tarih: Yılda sadece bir kez ibadete açılıyor! 4

Ayin için ABD'den gelen Bayzar Dökmecian, ilk kez geldiğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi. Dökmecian, "Aslen İstanbulluyum ama ABD'de yaşıyorum. Akdamar Adası'nı her zaman hayal ediyordum. Şimdi o hayalimi gerçekleştirdim. Duymuştum, Tamar ağlıyordu sevgilisi için. Bunun için biz de dua edeceğiz. Buraya gelmek için dua ediyordum. Şimdi burada olduğum için çok mutluyum." dedi.Paris'ten geldiğini söyleyen Nella Sungur ise, ilk kez ayin için Akdamar'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

1100 yıllık tarih: Yılda sadece bir kez ibadete açılıyor! 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü kilise ayin
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