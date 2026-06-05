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Dünyanın ilk apartmanı Türkiye'de! 3 bin 200 yıl önce böyle inşa edilmiş

Sivas'ın Zara ilçesinde yaklaşık 3 bin 200 yıl önce barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı değerlendirilen tarihi kaya mağaralar, apartman görünümünü andıran yapısıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sivas'ın Tödürge köyünde kayalar oyularak oluşturulan ve yıllar önce mesken olarak kullanılan 100 kadar mağara bulunuyor. Söz konusu kaya mağaralarının yan yana ve alt alta oyularak oluşturulduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın ilk apartmanı Türkiye de! 3 bin 200 yıl önce böyle inşa edilmiş 1

Küçük mekanlar halindeki mağaralar görüntüsüyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor. Mağaraların bazı kısımlarında taş ve horasanla örülmüş duvarlar ve gözetleme delikleri yer alıyor. Yaklaşık 3 bin 200 yıl önce barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin edilen mağaralar apartman görüntüsünü andırıyor.

Dünyanın ilk apartmanı Türkiye de! 3 bin 200 yıl önce böyle inşa edilmiş 2

Roma ve çeşitli medeniyetlerce kullanıldığı tahmin edilen mağaraların daha sonra başka medeniyetlere de ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Dünyanın ilk apartmanı Türkiye de! 3 bin 200 yıl önce böyle inşa edilmiş 3

Ziyaretçilerden Bekir Eroğlu, mağaraların tarihinin çok eskiye dayandığını öğrenince görmek için geldiğini belirterek, "Gökdelen gibi yükselen bu yapılar gerçekten çok enteresan. Herkesin gelip görmesini isterim, buralar bizim tarihi zenginliğimiz." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas yaşam
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