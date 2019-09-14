Dünyanın ilk kablosuz mobil oyuncu kulaklığı: Arctis 1 Wireless

Arctis 1 Wireless, küçük bir USB-C donanım kilidi sayesinde PS4, PC, Android ve Nintendo Switch’te ultra düşük gecikmeli kablosuz kullanımı sunuyor. 2.4GHz kablosuz teknolojisiyle mobil cihazlarda hareket halindeyken PC ve konsol deneyimini birebir olarak kullanıcılara sunuyor.

ClearCast mikrofonu, doğal ses netliği ve gürültü önleyici özellik sunuyor. Arctis 3, 5, 7 ve 9X’te de bulunan bu teknolojinin en önemli farkı ise, diğer modellerdeki gibi geri çekilebilir olmak değil, kullanıcının dilerse tamamen mikrofonu çıkarabiliyor olması.

Sade ve şık tasarımıyla birlikte çıkarılabilen mikrofon özelliği sayesinde, oyuncular nerede olurlarsa olsunlar Arctis’in ödüllü performansının tadını çıkarabilecek.

Arctis 1 Wireless, mükemmel konfor sunan Airweave kumaş kulak yastıkları ve çelik yapısı ile uzun süreli dayanıklılık için güçlendirildi, kafa bandı hareket halindeyken kullanım için optimize edildi.

Ayrıca, Xbox oyun kumandaları veya diğer 3.5 mm bağlantı gerektiren diğer cihazlara kolayca bağlanmak için ek 3.5 mm kablo seçeneği de bulunuyor. Arctis 1 Wireless, steelseries.com resmi internet sitesinde 99.99 dolara satılıyor.

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