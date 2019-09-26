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Dünyanın ilk kadın seri katili Lavinia Fisher! Ölüme gelinlikle gitti

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

Eşi ile birlikte işlettiği otelde insanları katleden ve tarihin bilinen ilk seri katili olarak anılan Lavinia Fisher'ın tüyler ürperten hikayesi sizleri dehşete düşürecek!

Amerika'nın ve dünyanın ilk seri katili Lavinia Fisher, kocası John Fisher ile birlikte 'The Six Mile Wayfarer House' isimli bir otel işletiyordu. Çift, genelde kasabada yaşamayan ve ilk kez bölgeye gelen konuklarına akılalmaz bir tuzak kuruyordu. Odalardaki yatakların altına özel bir mekanizma yerleştiren Fisher'lar, misafir yatağa uzandığında, o özel mekanizmayı açıyor ve misafirin, odaların hemen altında yer alan karanlık bodrum katına düşmesini sağlıyorlardı. Lavinia'nın ikram ettiği çayı içtiği için yeterince sersem olan misafiri, bodrum katında Lavinia'nın kocası John Fisher, elinde bir baltayla bekliyor olurdu. Sonrası ise malum...

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