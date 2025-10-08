SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi

Dünyanın ilk milyarder futbolcusu açıklandı! Suudi Arabistan Ligi'nin simge ismi Cristiano Ronaldo servetiyle dudak uçuklattı...

Dünya futboluna damga vuran efsanelerden olan Cristiano Ronaldo, servetiyle rekorları alt üst etti. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Portekizli yıldız servetiyle dudak uçuklattı.

Dünyanın ilk milyarder futbolcusu açıklandı! Suudi Arabistan Ligi'nin simge ismi Cristiano Ronaldo servetiyle dudak uçuklattı...
Burak Kavuncu
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Dünya futbolunun uzun süre zirvelerinde yer alan Cristiano Ronaldo rekorları alt üst edecek bir servetle gündeme geldi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde adı ilk sırada olan yıldız oyuncu servetiyle sosyal medyada gündem oldu.

İLK MİLYARDER FUTBOLCU OLDU!

Dünyanın ilk milyarder futbolcusu açıklandı! Suudi Arabistan Ligi nin simge ismi Cristiano Ronaldo servetiyle dudak uçuklattı... 1

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 1,4 milyar dolarlık net servetiyle dünya üzerindeki ilk milyarder futbolcu oldu. Al-Nassr ile imzaladığı sözleşme gereği 400 milyon doları aşan sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu bunun yanı sıra reklam ve sponsorluk anlaşmaları ile bu rakamı daha da yükseltiyor.

İKİNCİ SIRADA MESSİ BULUNUYOR

Dünyanın ilk milyarder futbolcusu açıklandı! Suudi Arabistan Ligi nin simge ismi Cristiano Ronaldo servetiyle dudak uçuklattı... 2

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun bu alandaki en yakın rakibi de Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi oldu. Messi'nin, kariyeri boyunca 600 milyon doların üzerinde vergi öncesi maaş kazandığı söylenirken bu rakamın içinde 2023'ten itibaren garantili yıllık maaşı olan 20 milyon doların da bulunduğu belirtildi.

SIRALAMA AÇIKLANDI

Dünyanın ilk milyarder futbolcusu açıklandı! Suudi Arabistan Ligi nin simge ismi Cristiano Ronaldo servetiyle dudak uçuklattı... 1

Dünyanın en popüler Amerikan dergisi FORBES'a göre de Ronaldo şu anda aktif olarak dünyanın en çok kazanan sporcusu konumunda. Sıralama ise şu şekilde…

  1. Cristiano Ronaldo (275 milyon $)
  2. Stephen Curry (156 milyon $)
  3. Tyson Fury (146 milyon $)
  4. Dak Prescott (137 milyon $)
  5. Lionel Messi (135 milyon $)
  6. LeBron James (133.8 milyon $)
  7. Juan Soto (114 milyon $)
  8. Karim Benzema (104 milyon $)
  9. Shohei Ohtani (102.5 milyon $)
  10. Kevin Durant (101.4 milyon $)
    Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jhon Duran, bireysel saha çalışmalarına başladıJhon Duran, bireysel saha çalışmalarına başladı
Dünya tarihinin en yaşlı kalecisi! Rekor kırdı...Dünya tarihinin en yaşlı kalecisi! Rekor kırdı...

Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Kevin Durant LeBron James Stephen Curry Karim Benzema Forbes rekor Al Nassr FC messi suudi arabistan ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.