Dünyanın ilk milyarder futbolcusu açıklandı! Suudi Arabistan Ligi'nin simge ismi Cristiano Ronaldo servetiyle dudak uçuklattı...

Dünya futbolunun uzun süre zirvelerinde yer alan Cristiano Ronaldo rekorları alt üst edecek bir servetle gündeme geldi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde adı ilk sırada olan yıldız oyuncu servetiyle sosyal medyada gündem oldu.

İLK MİLYARDER FUTBOLCU OLDU!

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 1,4 milyar dolarlık net servetiyle dünya üzerindeki ilk milyarder futbolcu oldu. Al-Nassr ile imzaladığı sözleşme gereği 400 milyon doları aşan sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu bunun yanı sıra reklam ve sponsorluk anlaşmaları ile bu rakamı daha da yükseltiyor.

İKİNCİ SIRADA MESSİ BULUNUYOR

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun bu alandaki en yakın rakibi de Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi oldu. Messi'nin, kariyeri boyunca 600 milyon doların üzerinde vergi öncesi maaş kazandığı söylenirken bu rakamın içinde 2023'ten itibaren garantili yıllık maaşı olan 20 milyon doların da bulunduğu belirtildi.

SIRALAMA AÇIKLANDI

Dünyanın en popüler Amerikan dergisi FORBES'a göre de Ronaldo şu anda aktif olarak dünyanın en çok kazanan sporcusu konumunda. Sıralama ise şu şekilde…