Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Dünyanın izlediğini Türkler izlemiyor! Netflix’ten çarpıcı sonuçlar

Dünyanın izlediğini Türkler izlemiyor! Netflix’ten çarpıcı sonuçlar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 11.12.2020 08:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dünyanın izlediğini Türkler izlemiyor! Netflix’ten çarpıcı sonuçlar

Netflix, Türkiye’de 2020’de en çok izlenen türleri açıkladı. Dünyada sinemada en popüler tür aksiyon olurken Türkiye’de ise en popüler tür drama oldu.

Netflix, 2020 yılında ülke ülke en çok izlenen türleri açıkladı. Ülkemizde başarılı bir reklam çalışmasıyla hızlı bir şekilde büyüyen Netflix, özellikle pandemi döneminde evlerde en çok tercih edilen izleme araçlarından biri oldu.

Çıkan sonuçlara göre Netflix’in Türkiye’deki abonelerinin aksiyona olan ilgili bir hayli azalmış gibi. Dünyanın en büyük çevrimiçi dizi ve film yayın servisi olan Netflix, Türkiye’deki 3 milyonu aşkın abonesinin 2020’de en çok tür içerikleri izlediğini ve hangi türlerin bir önceki yıla göre yükseliş gösterdiğini açıkladı.

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı! 2020'ye damga vuran 10 televizyon programıHerkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı! 2020'ye damga vuran 10 televizyon programı

TÜRKİYE’DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN TÜR DRAMA OLDU

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre 2020 yılında Türkiye’de en fazla tercih edilen tür drama oldu. En fazla tercih edilen ikinci tür ise komedi ve stand-up içerikleri oldu. Komedi türündeki yapımların en fazla tercih edildiği aylar ise, pandemi tedbirlerinin en yoğun şekilde uygulandığı nisan, mayıs ve haziran ayları oldu.

DÜNYADA EN POPÜLER TÜR AKSİYON

Sinemada en popüler tür olan aksiyon, Netflix Türkiye'de 3. sırada

Sinema salonlarında çoğu zaman en çok izlenen film kategorisi olan aksiyon, Türkiye’deki Netflix aboneleri arasında en fazla tercih edilen 3. tür olmuş durumda. Ebeveyn kontrolleri sayesinde içeriklerin farklı yaş gruplarına göre filtrelenebildiği eğlenceli ve eğitici çocuk yapımları, en fazla tercih edilen dördüncü tür olurken; korku ve gerilim türü beşinci sırada yer aldı.

Ne Vizontele ne de 7. Koğuştaki Mucize... Son 20 yılın en beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!Ne Vizontele ne de 7. Koğuştaki Mucize... Son 20 yılın en beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

Netflix Türkiye, en fazla tercih edilen türlerin yanı sıra izlenme oranları en fazla artan türleri de açıkladı. Buna göre reality, geçtiğimiz yıla kıyasla en fazla yükseliş gösteren tür oldu. İzlenme oranları en fazla artan ikinci tür ise “romantik” oldu. Listenin üçüncü sırasında Güney Kore dramaları yer alırken; dördüncü sırada fantastik yapımlar, beşinci sırada ise animeler yer alıyor.

La Casa de Papel zirveyi kaptırdı! İşte 2020'ye damga vuran dizilerLa Casa de Papel zirveyi kaptırdı! İşte 2020'ye damga vuran diziler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdiMaskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
İnsanlar Interstellar’a ünlü yönetmen Hızlı ve Öfkeli'ye hayran İnsanlar Interstellar’a ünlü yönetmen Hızlı ve Öfkeli'ye hayran
Charlize Theron 'lezbiyen' olmak istiyor Charlize Theron 'lezbiyen' olmak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Bir dönemin popüler evlilik programlarının fenomenleri!

Bir dönemin popüler evlilik programlarının fenomenleri!

En beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

En beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

Görenler Norveç'te sanıyor! Bu dağ evleri Türkiye'de

Görenler Norveç'te sanıyor! Bu dağ evleri Türkiye'de

İlginizi Çekebilir

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

Hem Instagram’a hem de Khole Kardashian’a meydan okudu

Hem Instagram’a hem de Khole Kardashian’a meydan okudu

Senegal’da doğan da var, Arabistan’da doğan da!

Senegal’da doğan da var, Arabistan’da doğan da!

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Diğer Haberler

İnsanlar Interstellar’a Christopher Nolan Hızlı ve Öfkeli serisine hayran

İnsanlar Interstellar’a ünlü yönetmen Hızlı ve Öfkeli'ye hayran

Bu film yüzünden hastalıklara kaldı! George Clooney’li The Midnight Sky’ın son fragmanı yayınlandı

Bu film yüzünden hastalıklara kaldı! Karşınızda final fragmanı

Marvel, Fantastic Four’dan vazgeçmiyor! Yeni seri için hazırlıklar başladı

Marvel vazgeçmiyor! Yeni seri için hazırlıklar başladı

Evde Tek Başına 2'deki otelde tek gece kalmanın fiyatı sosyal medyada infial yarattı: 'O fiyata kaç kişinin karnı doyar?'

Sosyal medyada infial yarattı: 'Kaç kişinin karnı doyar?'

Oscarlı aktör Nicolas Cage’in sunacağı Küfürler Tarihi'nden fragman yayınlandı

Oscarlı aktör küfürlerin tarihine iniyor

Chloe Grace Moretz bulutların üzerinde... Shadow in the Cloud’dan baş döndüren fragman

Yüksekten korkuyorsanız izlemeyin! Baş döndüren fragman

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.