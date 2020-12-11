Dünyanın izlediğini Türkler izlemiyor! Netflix’ten çarpıcı sonuçlar

Netflix, 2020 yılında ülke ülke en çok izlenen türleri açıkladı. Ülkemizde başarılı bir reklam çalışmasıyla hızlı bir şekilde büyüyen Netflix, özellikle pandemi döneminde evlerde en çok tercih edilen izleme araçlarından biri oldu.

Çıkan sonuçlara göre Netflix’in Türkiye’deki abonelerinin aksiyona olan ilgili bir hayli azalmış gibi. Dünyanın en büyük çevrimiçi dizi ve film yayın servisi olan Netflix, Türkiye’deki 3 milyonu aşkın abonesinin 2020’de en çok tür içerikleri izlediğini ve hangi türlerin bir önceki yıla göre yükseliş gösterdiğini açıkladı.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN TÜR DRAMA OLDU

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre 2020 yılında Türkiye’de en fazla tercih edilen tür drama oldu. En fazla tercih edilen ikinci tür ise komedi ve stand-up içerikleri oldu. Komedi türündeki yapımların en fazla tercih edildiği aylar ise, pandemi tedbirlerinin en yoğun şekilde uygulandığı nisan, mayıs ve haziran ayları oldu.

DÜNYADA EN POPÜLER TÜR AKSİYON

Sinemada en popüler tür olan aksiyon, Netflix Türkiye'de 3. sırada

Sinema salonlarında çoğu zaman en çok izlenen film kategorisi olan aksiyon, Türkiye’deki Netflix aboneleri arasında en fazla tercih edilen 3. tür olmuş durumda. Ebeveyn kontrolleri sayesinde içeriklerin farklı yaş gruplarına göre filtrelenebildiği eğlenceli ve eğitici çocuk yapımları, en fazla tercih edilen dördüncü tür olurken; korku ve gerilim türü beşinci sırada yer aldı.