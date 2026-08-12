Dünyanın konuştuğu aday: Aşırı sağcı liderin rakibi gündem oldu

İngiltere'de Clacton seçim bölgesinde yapılacak ara seçim öncesinde 33 aday sandıkta yarışacak. Reform UK lideri Nigel Farage'ın karşısına çıkan 46 yaşındaki yazar ve komedyen John Harvey ise "Kont Binface" karakteriyle seçim kampanyası yürütüyor. Çöp kutusunu andıran kostümüyle seçmenlerin karşısına çıkan Harvey, kendisini "Sigma IX gezegeninden gelen bir uzaylı" olarak tanımlıyor.

LORD BUCKETHEAD OLARAK SİYASETE GİRDİ

Harvey'nin siyasi mizah yolculuğu 2017 genel seçimlerine uzanıyor. Dönemin Başbakanı Theresa May'e karşı "Lord Buckethead" adıyla aday olan Harvey, karakterin daha önce Mike Lee tarafından oluşturulmuş olması nedeniyle telif tartışması yaşadı.

Bu tartışmanın ardından Harvey, 2018 yılında karakterinin adını "Kont Binface" olarak değiştirdi. Komedyen daha sonra 2019'da Boris Johnson'a karşı yarıştı. Harvey, 2021 ve 2024 Londra Belediye Başkanlığı seçimlerinin yanı sıra 2024 genel seçimlerinde de aday oldu.

33 ADAY SEÇİMDE YARIŞACAK

Clacton'daki ara seçimde toplam 33 aday bulunuyor. Kont Binface'in seçimi kazanmasına düşük ihtimal verilirken, Nigel Farage'ın yarışta güçlü bir konumda olduğu belirtiliyor.

Farage, önceki seçimde Clacton'daki oyların yüzde 46'sını almıştı. Son anketlerde ise oy oranının yaklaşık yüzde 73'e ulaşabileceği tahmin ediliyor. İşçi Partisi, Muhafazakâr Parti ve Liberal Demokratlar gibi İngiltere'nin büyük partilerinin ara seçimde aday çıkarmaması da Farage'ın şansını artıran faktörler arasında gösteriliyor.

HEDEFİ YÜZDE 5 OY

Kont Binface'in seçimdeki asıl hedefi ise sandıktan birinci çıkmak değil, yüzde 5 oy barajını aşmak. Harvey, Clacton'da oyların en az yüzde 5'ini alması halinde adaylık için yatırdığı 500 sterlinlik depozitoyu geri alabilecek.

Daha önceki seçimlerde en yüksek oy oranına 2021 Londra Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 1 ile ulaşan Harvey, bu kez daha yüksek bir oy oranına ulaşmayı hedefliyor.

VAATLERİ DE DİKKAT ÇEKİYOR

Kont Binface'in seçim kampanyasında kullandığı vaatler de karakterinin sıra dışı tarzını yansıtıyor. Seçilmesi halinde "en az bir adet uygun fiyatlı ev" inşa edeceğini söyleyen Harvey, hükümetlerin konut vaatlerine gönderme yaptı.

Komedyenin bir diğer vaadi ise "Sizin vergilerinizi düşüreceğim, diğer herkesinkini artıracağım" şeklinde. Harvey ayrıca dünyaca ünlü şarkıcı Adele'i "devlet malı" ilan etme vaadiyle de dikkat çekiyor.