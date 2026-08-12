TikTok’ta ürün yiyerek 35 bin takipçiye ulaştı! Adana’daki buluşması olay oldu

TikTok’ta çektiği sıra dışı videolarla kısa sürede dikkat çeken genç, bu kez Adana’daki buluşmasıyla gündeme geldi. Zincir bir mağazanın ürünlerini yiyerek içerik üreten genç, 35 bin takipçisinin ilgisini çekmeyi başardı.

TAKİPÇİLERİYLE BULUŞTU

Adana’da düzenlenen buluşmaya çok sayıda takipçisi katıldı. Genç içerik üreticisiyle fotoğraf çektirmek isteyenler, etkinlik alanında yoğunluk oluşturdu.

Kalabalığın gençle fotoğraf çektirmek için adeta yarıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Buluşma görüntülerinin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Çok sayıda kullanıcı, genç içerik üreticisine gösterilen ilgiyi eleştirdi.

Bazı kullanıcılar ise görüntülerin, sosyal medyada popüler olmanın ve sıra dışı içeriklerin gençler üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdiğini savundu.

Paylaşımların altında "Çalışmadan, üretmeden nasıl bu kadar ilgi görüyor?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Adana’daki buluşmanın görüntüleri sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır