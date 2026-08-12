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TikTok’ta ürün yiyerek 35 bin takipçiye ulaştı! Adana’daki buluşması olay oldu

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TikTok’ta zincir mağazaların ürünlerini yiyerek çektiği videolarla kısa sürede 35 bin takipçiye ulaşan genç, Adana’da hayranlarıyla buluştu. Etkinlikte yaşanan yoğunluk sosyal medyada gündem olurken, görüntülere tepki yağdı.

TikTok’ta çektiği sıra dışı videolarla kısa sürede dikkat çeken genç, bu kez Adana’daki buluşmasıyla gündeme geldi. Zincir bir mağazanın ürünlerini yiyerek içerik üreten genç, 35 bin takipçisinin ilgisini çekmeyi başardı.

TikTok’ta ürün yiyerek 35 bin takipçiye ulaştı! Adana’daki buluşması olay oldu 1

TAKİPÇİLERİYLE BULUŞTU

Adana’da düzenlenen buluşmaya çok sayıda takipçisi katıldı. Genç içerik üreticisiyle fotoğraf çektirmek isteyenler, etkinlik alanında yoğunluk oluşturdu.

TikTok’ta ürün yiyerek 35 bin takipçiye ulaştı! Adana’daki buluşması olay oldu 2

Kalabalığın gençle fotoğraf çektirmek için adeta yarıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

TikTok’ta ürün yiyerek 35 bin takipçiye ulaştı! Adana’daki buluşması olay oldu 3

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Buluşma görüntülerinin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Çok sayıda kullanıcı, genç içerik üreticisine gösterilen ilgiyi eleştirdi.

TikTok’ta ürün yiyerek 35 bin takipçiye ulaştı! Adana’daki buluşması olay oldu 4

Bazı kullanıcılar ise görüntülerin, sosyal medyada popüler olmanın ve sıra dışı içeriklerin gençler üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdiğini savundu.

Paylaşımların altında "Çalışmadan, üretmeden nasıl bu kadar ilgi görüyor?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Adana’daki buluşmanın görüntüleri sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

TikTok’ta ürün yiyerek 35 bin takipçiye ulaştı! Adana’daki buluşması olay oldu 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tiktok fenomen
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