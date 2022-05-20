MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dünyanın konuştuğu davada yeni gelişme! Johnny Depp: Amber Heard'ün kavga sonrası yaralı fotoğrafları photoshoplu

Dünyanın konuştuğu davada yeni gelişme! Johnny Depp: Amber Heard'ün kavga sonrası yaralı fotoğrafları photoshoplu

20.05.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp'in avukatı, Amber Heard'ü, fotoğrafları Photoshop'layarak eski eşini, onu yaralamış gibi göstermeye çalışmakla suçladı.

Dünyanın konuştuğu davada yeni gelişme! Johnny Depp: Amber Heard'ün kavga sonrası yaralı fotoğrafları photoshoplu

Johnny Depp ve Amber Heard'ün milyonlarca dolarlık iftira davasında Depp'in ekibi, Heard'ün ifadesinde açıklar bulmaya çalışırken Virginia'da yer alan Fairfax'teki mahkeme, önceki gün Aquaman filminin aktrisi ve Avukat Camille Vasquez arasındaki yoğun git gelleri dinledi.

2022-05-19T181219Z_1211868995_RC2HAU908LEH_RTRMADP_3_PEOPLE-DEPP

"FOTOĞRAFLARA DOKUNMADIM"

Independent'in haberine göre Vasquez, Heard'ü "fotoğrafların üzerinde oynamakla" suçlarken, oyuncunun yüzü daha kırmızı görünsün diye bazı görüntülerin canlılığını artırdığını iddia etti.

Heard iddiaları reddederek ısrarla, "Hayır, fotoğraflara dokunmadım" dedi.

Ekran görüntüsü 2022-05-20 085143

Mahkemeye, Heard'ün yüzünün Mayıs 2016'da çekilmiş iki farklı fotoğrafı gösterildi. Fotoğraflardan birindeki tonlar diğerinden daha açıktı.

2022-05-19T173955Z_1681935953_RC2GAU9GXBM1_RTRMADP_3_PEOPLE-DEPP

"FARKLI IŞIKLARDA ÇEKİLDİ"

Heard ifadesinde fotoğrafları "farklı ışıklar altında" çektiğini söylerken bunlardan birinin gündüz, diğerinin ise gece çekildiğini düşündüğünü belirtti.

Heard ayrıca görüntülerden birinde makyaj aynasının ışığının da açık olduğuna inandığını ifade etti.

2022-05-19T172454Z_916939032_RC2GAU94SKTP_RTRMADP_3_PEOPLE-DEPP

Depp'in avukatı devam ederek o gece çağrı üzerine çiftin evine gelen polis memurlarının ifadelerinde Heard'ün yüzünde belirgin bir yara görmediklerinin belirtildiğini öne sürdü.

Avukat, Heard'e polislerin ifadelerinin onun için "zorluk" yarattığını söyledi.

2022-05-05T090132Z_1310813933_RC2K0U9V7L6C_RTRMADP_3_PEOPLE-DEPP

Depp, eski eşinin 2018'de The Washington Post için kaleme aldığı ve kendisini "aile içi şiddeti temsil eden kamusal bir figür" olarak tanımladığı görüş yazısı üzerine kendisine iftira attığı iddiasıyla Heard'e karşı dava açmıştı.

2022-05-19T201319Z_1532553339_RC2JAU9U4ZM1_RTRMADP_3_PEOPLE-DEPP

Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) filminin oyuncusunun adı, "Cinsel şiddete karşı sesimi yükselttim ve kültürümüzün gazabına uğradım. Bu değişmek zorunda" başlıklı makalede geçmiyor.

Ancak Depp, makalenin gerçek dışı bir şekilde kendisinin aile içi istismarcı olduğunu ima ettiğini (şiddetle reddettiği bir şey) ve bunun Hollywood'da rol bulmakta zorlanmasına yol açtığını öne sürüyor. Oyuncu, 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.
2022-05-19T200833Z_90964473_RC2JAU9I8VJI_RTRMADP_3_PEOPLE-DEPP

Depp'i kendi aleyhine "karalama kampanyası" düzenlemekle suçlayan ve söz konusu davayı "taciz ve istismarın" devamı şeklinde niteleyen Heard de 100 milyon dolarlık bir karşı dava açmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'cinsiyetçi mesaj' itirafı: "Cahil ve gereksiz coşkuluymuşum"Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'cinsiyetçi mesaj' itirafı: "Cahil ve gereksiz coşkuluymuşum"
Murat Boz'a şoke eden 'çocuk' teklifi! "Biz de yapalım"Murat Boz'a şoke eden 'çocuk' teklifi! "Biz de yapalım"
Minik üçgen bikinisiyle denize girmekte zorlandıMinik üçgen bikinisiyle denize girmekte zorlandı
Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Boyutu küçük etkisi öldürücü... Samsun polisi ele geçirdi: Hepsi çalışır vaziyette!

Boyutu küçük etkisi öldürücü... Samsun polisi ele geçirdi: Hepsi çalışır vaziyette!

Akılalmaz yöntem! Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

Akılalmaz yöntem! Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

İBB'nin konseri tartışma yarattı! "Atatürk yüzüne bakar mı senin?"

İBB'nin konseri tartışma yarattı! "Atatürk yüzüne bakar mı senin?"

20 yıl boyunca zorla ilişkiye girdiler! Bir kız çocuğu intihar etti...

20 yıl boyunca zorla ilişkiye girdiler! Bir kız çocuğu intihar etti...

İlginizi Çekebilir

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Bacağına karşılık tam 4 milyon sterlin istedi!

Bacağına karşılık tam 4 milyon sterlin istedi!

Lüks hayatı sorulunca... "Peynir de pahalı..."

Lüks hayatı sorulunca... "Peynir de pahalı..."

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.