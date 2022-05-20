Dünyanın konuştuğu davada yeni gelişme! Johnny Depp: Amber Heard'ün kavga sonrası yaralı fotoğrafları photoshoplu

Johnny Depp ve Amber Heard'ün milyonlarca dolarlık iftira davasında Depp'in ekibi, Heard'ün ifadesinde açıklar bulmaya çalışırken Virginia'da yer alan Fairfax'teki mahkeme, önceki gün Aquaman filminin aktrisi ve Avukat Camille Vasquez arasındaki yoğun git gelleri dinledi.

"FOTOĞRAFLARA DOKUNMADIM"

Independent'in haberine göre Vasquez, Heard'ü "fotoğrafların üzerinde oynamakla" suçlarken, oyuncunun yüzü daha kırmızı görünsün diye bazı görüntülerin canlılığını artırdığını iddia etti.

Heard iddiaları reddederek ısrarla, "Hayır, fotoğraflara dokunmadım" dedi.

Mahkemeye, Heard'ün yüzünün Mayıs 2016'da çekilmiş iki farklı fotoğrafı gösterildi. Fotoğraflardan birindeki tonlar diğerinden daha açıktı.

"FARKLI IŞIKLARDA ÇEKİLDİ"

Heard ifadesinde fotoğrafları "farklı ışıklar altında" çektiğini söylerken bunlardan birinin gündüz, diğerinin ise gece çekildiğini düşündüğünü belirtti.

Heard ayrıca görüntülerden birinde makyaj aynasının ışığının da açık olduğuna inandığını ifade etti.

Depp'in avukatı devam ederek o gece çağrı üzerine çiftin evine gelen polis memurlarının ifadelerinde Heard'ün yüzünde belirgin bir yara görmediklerinin belirtildiğini öne sürdü.

Avukat, Heard'e polislerin ifadelerinin onun için "zorluk" yarattığını söyledi.

Depp, eski eşinin 2018'de The Washington Post için kaleme aldığı ve kendisini "aile içi şiddeti temsil eden kamusal bir figür" olarak tanımladığı görüş yazısı üzerine kendisine iftira attığı iddiasıyla Heard'e karşı dava açmıştı.

Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) filminin oyuncusunun adı, "Cinsel şiddete karşı sesimi yükselttim ve kültürümüzün gazabına uğradım. Bu değişmek zorunda" başlıklı makalede geçmiyor.

Ancak Depp, makalenin gerçek dışı bir şekilde kendisinin aile içi istismarcı olduğunu ima ettiğini (şiddetle reddettiği bir şey) ve bunun Hollywood'da rol bulmakta zorlanmasına yol açtığını öne sürüyor. Oyuncu, 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.



Depp'i kendi aleyhine "karalama kampanyası" düzenlemekle suçlayan ve söz konusu davayı "taciz ve istismarın" devamı şeklinde niteleyen Heard de 100 milyon dolarlık bir karşı dava açmıştı.

