Dünyanın konuştuğu "Kiss cam" skandalında gizemli kadın detayı... Yasak aşkta üçüncü bir kişi daha mı var?

ABD'nin Massachusetts eyaletinde düzenlenen Coldplay konserinde, yapay zeka girişimi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron ile insan kaynakları müdürü Kristin Cabot’un “kiss cam”e yakalanması gündemden düşmüyor. Evli ve iki çocuk babası olan Byron ile Cabot’un dev ekrana yansıtıldıkları anda panikle birbirlerinden uzaklaşmaları, sosyal medyada viral oldu.

KİM BU GİZEMLİ KADIN?

Olayın yankıları sürerken, ekranda görülen üçüncü bir kadının şirket çalışanı Alyssa Stoddard olduğu öne sürüldü. Ancak Astronomer, Stoddard’ın etkinlikte bulunmadığını ve görüntüde başka hiçbir çalışanlarının yer almadığını açıkladı.

SUNUCUNUN ESPRİSİ GERÇEK ÇIKTI

Coldplay solisti Chris Martin’in sahnede “Ya yasak bir ilişkileri var ya da çok utangaçlar” şeklindeki esprisi de olayın yayılmasına katkı sağladı. Martin daha sonra, “Umarım kötü bir şey yapmamışızdır” diyerek geri adım attı.

YENİ CEO ATANDI

Gelişmelerin ardından Astronomer yönetimi CEO Andy Byron’ın görevden alındığını ve yerine geçici olarak kurucu ortak Pete DeJoy’un atandığını duyurdu.