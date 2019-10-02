Dünyanın kurtuluşu balmumu solucanlarına bağlı!

Plastik tüketimimiz her geçen gün artmaya devam ediyor. Son yapılan araştırmalara göre insanoğlu olarak, bir yıl içerisinde yaklaşık 500 milyar plastik poşet tüketiyoruz. Bu da 500 milyar atık demek. Ne yazık ki bu sayı, yalnızca plastik poşet kullanımı için geçerli. Diğer plastiklere dair yorum yapmak oldukça zor. Fakat bir yıl içerisinde milyonlarca ton plastik kullanıldığını söylesek yanlış olmaz.

UZMANLAR ZARARI AZA İNDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Hem bizlere hem de doğaya korkunç zararlar veren plastiğin, çeşidine göre doğaya karışması yaklaşık bin yıl sürebiliyor. Durum böyle olunca uzmanlar, uzun zamandır plastiğin dünyamıza verdiği zararı en aza indirmek için uğraşıyor.



