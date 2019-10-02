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Dünyanın kurtuluşu balmumu solucanlarına bağlı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

İnsanoğlu olarak her yıl tonlarca plastik kullanıyoruz ve atık üretiyoruz. Doğada yüz yıllar boyunca toprağa karışmayı bekleyen bu plastikler için yeni bir çözüm keşfedilmiş olabilir. İşte plastikle beslenen bu minik solucanlar, dünyayı kurtarabilir!

Plastik tüketimimiz her geçen gün artmaya devam ediyor. Son yapılan araştırmalara göre insanoğlu olarak, bir yıl içerisinde yaklaşık 500 milyar plastik poşet tüketiyoruz. Bu da 500 milyar atık demek. Ne yazık ki bu sayı, yalnızca plastik poşet kullanımı için geçerli. Diğer plastiklere dair yorum yapmak oldukça zor. Fakat bir yıl içerisinde milyonlarca ton plastik kullanıldığını söylesek yanlış olmaz.

UZMANLAR ZARARI AZA İNDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Hem bizlere hem de doğaya korkunç zararlar veren plastiğin, çeşidine göre doğaya karışması yaklaşık bin yıl sürebiliyor. Durum böyle olunca uzmanlar, uzun zamandır plastiğin dünyamıza verdiği zararı en aza indirmek için uğraşıyor.

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