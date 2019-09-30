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Dünyanın nazar boncuğu: Meke Krater Gölü

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 30.09.2019 07:31 | Son Güncelleme

Meke Krater Gölü, Konya’nın Karapınar ilçesinde, sönmüş bir volkan kraterinin gaz patlaması sonucu suyla dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar bulunan göl, görünümü nedeniyle 'dünyanın nazar boncuğu' olarak adlandırılıyor.

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Yaz-kış ayrı güzellikte olan Meke Krater Gölü, pleistosen çağda yani günümüzden yaklaşık olarak 4-5 milyon yıl kadar önce yaşanan volkanik patlama sonucu bu krater meydana gelmiştir. Oluşan bu krater, zaman içinde su ile dolmaya ve etkileyici güzellikte bir göle dönüşmeye başlamış. Ve yine günümüzden yaklaşık olarak 9000 yıl kadar önce ikinci bir volkanik patlama sonucu gölün ortasında yer alan ikinci volkan konisi meydana gelmiş ve onun da içi dolarak orası da ayrı bir göl haline gelmiştir. Gerçekten de etkileyici bir hikâyesi ve görünümü var Meke Gölü’nün. Kırmızı rengi ile nam salan Meke Gölü deniz seviyesinden 981 metre kadar yükseklikte bulunmaktadır. Ana Meke Gölü’nün ortasında yer alan ve su seviyesinden 50 metre yükseklikte bulunan volkan konisindeki gölet ise 25 metre kadar bir derinliğe sahiptir. Bu gölet’in suyu ise tuzludur. Meke Maarı 2005 senesinde Ramsar Sözleşmesi’nin listesine eklenmiştir. Adayı oluşturan toprak yapısı aşırı derecede emici olduğu için binlerce yıldır Meke Gölü’nün şekli ve yapısı hiçbir şekilde bozulmamış ve güzelliğini korumuştur. Ancak Konya Havzası’ndaki kontrolsüz yer altı suyu kullanımından mütevellit yaz aylarında tamamen kurumaktadır. Meke Gölü göçmen kuşların üzerinde mola vererek dinlendiği, beslendiği nedir doğa harikalarından biridir.

Meke Gölü, tepeden kuşbakışı bakıldığı zaman çevresi nazar boncuğu ile kaplı siyah bir nokta gibi görülür ve bu yüzden Dünyanın Nazar Boncuğu unvanını elde etmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Meke Krater Gölü konya volkan krateri gaz patlaması

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