Dünyanın önde gelen kamu istihdam kurum temsilcileri Antalya'da buluştu

Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen "Neet'lere yönelik kamu istihdam hizmetleri, küresel ve yerel eğilimler" temasıyla gerçekleştirilen konferansa 43 ülkeden kamu istihdam kurumlarının temsilcileri katıldı.

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, genç işsizliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşandığını belirtti.

Genç işsizliğin içerisinde "Neet" olarak adlandırılan çeşitli sebepler nedeniyle iş ve eğitim hayatına atılmakta zorlanan grubun da olduğunu ifade eden Güneş, şunları söyledi:

"Neet'ler yapıları gereği iş gücü piyasasına girme konusunda daha isteksiz, ulaşılması güç bir grubu teşkil ediyor. Tabi bu neetlere yönelik politikaları oluşturmak da son derece zorlu bir süreç çünkü erişemediğimiz için bunlara yönelik politika geliştirmek son derece zor."

Son yıllarda AB Türkiye Delegasyonunun katkılarıyla "neet pro" adında bir proje gerçekleştirdiklerini anlatan Güneş, proje kapsamında öncelikle Türkiye'deki neetlerin profillerini çıkararak beklentilerini, nasıl bir kitle olduklarını tespit ettiklerini kaydetti.

NEET GRUPTAKİ İŞSİZ ORANI DÜŞTÜ

Mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları gibi hizmetler gerçekleştirdiklerini aktaran Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neetler yapı itibarıyla kolay iş beğenen bir grup değil, dolayısıyla biz bir sistem içerisinde bir neet havuzu oluşturduk ve bu oluşturduğumuz havuzdaki kişilerle iş ve meslek danışmanlarımız marifetiyle bire bir görüşmek suretiyle onlara uygun işlere yönlendirmeye başladık. İstatistiklerimiz de yansımaya başladı. 2020'de yüzde 28'ler seviyesinde bir neet popülasyonuna sahipken bu yıl bunu yüzde 20 seviyesine kadar düşürebildik. Ancak tabii bunu yeterli görmüyoruz bu konuda yapacak çok fazla çalışmamız var."

Güneş, konferansta da neetlerin iş gücü piyasasına kolay entegrasyonu ve neetlere yönelik sosyal yardım stratejileri ile ilgili konuların değerlendirileceğini bildirdi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Güneş, şunları kaydetti:

"Akdeniz'in karşı kıyılarında, güneydoğu kıyılarında Gazze'de siviller maalesef bombardıman altında. İsrail bunun bir savaş olduğunu iddia ediyor ama malumunuz olduğunuz üzere savaşların da bir hukuku vardır. Adına savaş da operasyon da desek ne dersek diyelim 11 bin kişi öldüyse bunların 5 binden fazlası çocuk ise uluslararası vicdanın buna ses vermesi gerekiyor."

Güneş, en kısa zamanda saldırıların durmasını, adil bir barış tesis edilmesini temenni etti.

Yerli ve yabancı kamu istihdam kurum temsilcilerinin katıldığı konferans yarın sona erecek.

