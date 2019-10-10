Dünyayı iyilik kurtaracak: Kutlanmamış doğum günü kalmasın!

17 yaşındaki lise öğrencisi Tanvi Barman, Körfez Bölgesi'ndeki farklı evsiz barınaklarına gidip orada tanıştığı çocuklara özel doğum günü partisi düzenliyor. İlk başta onları tanımamasına rağmen, iletişim kurmaya başladıkları andan itibaren çocukların ona güvendiğini ve parti ruhunun ortaya çıktığını söyledi. Genç, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan “No Birthday Left Behind”(Kutlanmamış Doğum Günü Kalmasın) ile birlikte yedi yaşından beri ailesi ile evsiz barınaklarında gönüllü olarak çalışıyor.

'ONLARI EN AZINDAN BİR GÜN DE OLSA ÖZEL HİSSETTİREBİLİRİM'

CBS Evening News' göre bu fikir, Tanvi'nin bu barınaklardaki çocukların doğum günlerini hiçbir zaman, onun ve arkadaşlarının yaptığı gibi kutlamadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Genç şunları söyledi: "Bu çocuklar için hayatlarında bir mutluluk kaynağı bulmak çok zor. Onları en azından bir gün de olsa özel ve sevilmiş hissettirebilirim."

'BİR SAATE KALMADAN BANA GÜVENMEYE BAŞLADILAR'

Partilerin yemek ve eğlence masrafları için yerel bayiilere ulaşan Tanvi, bu şekilde parti dekorasyonları için de para toplamaya başladı. Gencin bu gayreti sayesinde, bölgedeki diğer evsiz barınaklarındaki çocukların doğum günü olduğunda insanlar Tanvi'ye ulaştı. En son, Tanvi birçok satıcı sayesinde iki çocuk için doğum günü partisi düzenledi. Bu çocuklarından birinin ismi Tianah ve henüz birinci doğum gününü kutladı. 17 yaşındaki genç şu sözlerle devam etti: "Bir saate kalmadan elimi tutmaya, kollarımı çekiştirmeye ve bana güvenmeye başladılar."