Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı? Dünyayla Benim Aramda’nın İlkin’i Demet Özdemir açıkladı!

Disney Plus'ın ilk Türkiye yapımlarından biri olan Dünyayla Benim Aramda dizisinin 8 bölümlük ilk sezonu büyük ilgi gördü. Dizinin ilk sezonunu bir çırpıda bitirenler Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı? Yeni sezon gelecek mi? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlardı. Dünyayla Benim Aramda’nın İlkin’i Demet Özdemir açıkladı...
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Demet Özdemir “Dünya İle Benim Aramda” dizisinin 2. sezon onayının çıktığını açıkladı. Özdemir 2. yeni sezon için Haziran ayında sete çıkmayı planladıklarını da dile getirdi.
Dünyayla Benim Aramda', büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.
Demet Özdemir - İlkin
Buğra Gülsoy - Tolga
Hafsanur Sancaktutan - Sinem
Metin Akdülger - Kenan
Zerrin Tekindor - Burçin
İbrahim Selim - Cüneyt
Melisa Döngel - Ceren
Ali Yoğurtçuoğlu