MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı? Dünyayla Benim Aramda’nın İlkin’i Demet Özdemir açıkladı!

Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı? Dünyayla Benim Aramda’nın İlkin’i Demet Özdemir açıkladı!

15.12.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney Plus'ta yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisinin ikinci sezonunun olup olmayacağı merak ediliyordu. Birinci sezonu tamamlayıp yeni sezona geçmek isteyenleri sevindirecek haber Demet Özdemir'den geldi. İşte Dünyayla Benim Aramda 2. sezona dair tüm merak edilenler...

Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı? Dünyayla Benim Aramda’nın İlkin’i Demet Özdemir açıkladı!

Disney Plus'ın ilk Türkiye yapımlarından biri olan Dünyayla Benim Aramda dizisinin 8 bölümlük ilk sezonu büyük ilgi gördü. Dizinin ilk sezonunu bir çırpıda bitirenler Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı? Yeni sezon gelecek mi? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlardı. Dünyayla Benim Aramda’nın İlkin’i Demet Özdemir açıkladı...

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA 2. SEZON OLACAK MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Demet Özdemir “Dünya İle Benim Aramda” dizisinin 2. sezon onayının çıktığını açıkladı. Özdemir 2. yeni sezon için Haziran ayında sete çıkmayı planladıklarını da dile getirdi.

Dünyayla Benim Aramda 2

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA KONUSU NEDİR?

Dünyayla Benim Aramda', büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.

Dünyayla Benim Aramda 3

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA OYUNCULARI KİMLER?

Demet Özdemir - İlkin

Buğra Gülsoy - Tolga

Hafsanur Sancaktutan - Sinem

Metin Akdülger - Kenan

Zerrin Tekindor - Burçin

İbrahim Selim - Cüneyt

Melisa Döngel - Ceren

Ali Yoğurtçuoğlu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını dizisine damga vuran öpüşme sahnesi!Yalı Çapkını dizisine damga vuran öpüşme sahnesi!
Müge Anlı öfkeden deliye döndü!Müge Anlı öfkeden deliye döndü!
Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023'te yarışacak ikinci isim belli olduAcun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023'te yarışacak ikinci isim belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Disney Plus bitcoin kaç dolar burçin ele bitcoin ne kadar oldu tekindor

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor

Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

'Esad' açıklaması! "Hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız"

'Esad' açıklaması! "Hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız"

Ünlü ilahiyatçının Avşar'ın çıplak haline dair sözleri tepki çekti! Ünlü isim çileden çıktı

Ünlü ilahiyatçının Avşar'ın çıplak haline dair sözleri tepki çekti! Ünlü isim çileden çıktı

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

'Kader birliği' sonrası bu seçim anketinin sonucu çok konuşur!

'Kader birliği' sonrası bu seçim anketinin sonucu çok konuşur!

İlginizi Çekebilir

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.