Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı? Dünyayla Benim Aramda’nın İlkin’i Demet Özdemir açıkladı!

Disney Plus'ın ilk Türkiye yapımlarından biri olan Dünyayla Benim Aramda dizisinin 8 bölümlük ilk sezonu büyük ilgi gördü. Dizinin ilk sezonunu bir çırpıda bitirenler Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı? Yeni sezon gelecek mi? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlardı. Dünyayla Benim Aramda’nın İlkin’i Demet Özdemir açıkladı...

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA 2. SEZON OLACAK MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Demet Özdemir “Dünya İle Benim Aramda” dizisinin 2. sezon onayının çıktığını açıkladı. Özdemir 2. yeni sezon için Haziran ayında sete çıkmayı planladıklarını da dile getirdi.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA KONUSU NEDİR?

Dünyayla Benim Aramda', büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA OYUNCULARI KİMLER?

Demet Özdemir - İlkin

Buğra Gülsoy - Tolga

Hafsanur Sancaktutan - Sinem

Metin Akdülger - Kenan

Zerrin Tekindor - Burçin

İbrahim Selim - Cüneyt

Melisa Döngel - Ceren

Ali Yoğurtçuoğlu



