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Dünyayla Benim Aramda dizisi konusu nedir? Dünyayla Benim Aramda dizisi oyuncuları kimler?

14.09.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney Plus'ın yerli projeleri arasında yer alan Dünyayla Benim Aramda dizisi için geri sayım sona erdi. Başarılı proje bugün ilk sezonuyla yayınlanıyor. Dünyayla Benim Aramda ilk sezonu yayınlanıyor. Peki Dünyayla Benim Aramda dizisi konusu nedir? Dünyayla Benim Aramda dizisi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Dünyayla Benim Aramda dizisi konusu nedir? Dünyayla Benim Aramda dizisi oyuncuları kimler?

Disney Plus'ın yerli projeleri arasında yer alan Dünyayla Benim Aramda dizisi için geri sayım sona erdi. Başarılı proje bugün ilk sezonuyla yayınlanıyor. Başrollerinde Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisi bugün yayınlanırken konusu, oyuncu kadrosu, dizi yorumları ve izlenip izlenmeyeceği merak ediliyor.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Disney Plus'a çekilen en önemli projelerden birisi olarak gösterilen Dünyayla Benim Aramda dizisi ilk sezonu ile bugün resmen yayınlanıyor. 14 Eylül'de Disney'de yer alacağı iletilen Dünyayla Benim Aramda dizisinin oyuncu kadrosu, konusu ve diziye dair yorumlar Kamu Gündemi adresinde yer ediniyor.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA OYUNCU KADROSU

Disney'e çekilen Dünyayla Benim Aramda dizisinin yapımını MF Yapım üstlenirken, Pınar Bulut'un senaryosunu ele aldığı ve Hülya Gezer'in rejisi ile buluşulan hikayede dikkat çeken proje de başrol oyuncularını Oğuzhan Koç ile yeni evlenen Demet Özdemir ve başarılı oyuncu Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor yer alıyor.

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Demet Özdemir Disney Plus ele tekindor
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