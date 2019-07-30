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'Dur' ihtarına uymadılar, hayvanları bırakıp kaçtılar

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 30.07.2019 08:21 | Son Güncelleme

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araç, içerisinde 3 küçükbaş hayvan ile terk edilmiş halde bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Tekel Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekibi, içerisinde küçükbaş hayvanlar ve iki kişinin bulunduğu 80 HF 260 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Ova Mahallesi'nden Onur Mahallesi'ne geçen hafif ticari araç, ara sokaklarda izini kaybettirdi. Yaklaşık 10 dakika sonra araç, 45019 Sokak'ta, içinde 3 küçükbaş hayvan ile terk edilmiş bulundu. Araçta yapılan aramada ise Ebubekir K. adına düzenlenmiş kimliğe rastlandı.

Yapılan incelemenin ardında polis, 3 küçükbaş hayvan ve aracı, çalıntı olup olmadıklarının tespiti için Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürdü.

Polis, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
adana Seyhan küçükbaş hayvan

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