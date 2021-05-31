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Kevin Durant: Biz hayvan değiliz

31.05.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, takım arkadaşı Kyrie Irving'e su şişesi atan Boston Celtics taraftarı üzerinden, arenada tatsızlık çıkaran seyircilerin "çocukluğu bırakması" gerektiğini söyledi.

Kevin Durant: Biz hayvan değiliz

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, takım arkadaşı Kyrie Irving'e su şişesi atan Boston Celtics taraftarı üzerinden, arenada tatsızlık çıkaran seyircilerin "çocukluğu bırakması" gerektiğini söyledi.

Durant, Brooklyn'in Boston'daki 141-126'lık 4. maç zaferinden sonra şunları söyledi:

"Pandemiyle bir buçuk yıldır evde olmanın birçok insanı patlama noktasına getirdiğini ve strese soktuğunu biliyorum, ancak bu maçlara geldiğinizde, bu adamların da birer insan olduğunu fark etmeniz gerek.

Bizler hayvan değiliz, burası da sirk değil. Anneniz o basketbolculara su şişeleri atmanızdan, tükürmenizden ya da patlamış mısır atmanızdan gurur duymazdı. Çocukluğu bırakın ve oyunun tadını çıkarın."

Bir izleyici tarafından atılan bir su şişesi, tünele doğru ilerleyen Irving'in kafasına teğet geçmişti. TD Garden, mevzubahis kişinin bir nesne fırlattığı için tutuklandığını ve ömür boyu arenadan men cezasına tabi tutulduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kevin Durant
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