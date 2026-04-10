Kapat
Durdurulamayan Koreli! Dolmabahçe’de Hyeon-gyu Oh fırtınası

Beşiktaş evinde Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek "Oh" çekti! Maça 2 golle damga vuran Güney Koreli yıldız Hyeon-gyu Oh, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltirken, kaptan Orkun Kökçü 1 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

Burak Kavuncu
Oh Hyeon-Gyu

GKO Güney Kore
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Antalyaspor’u konuk ettiği mücadeleden 4-2’lik galibiyetle ayrılarak puanını 55’e yükseltti. Dolmabahçe’de oynanan maçta siyah-beyazlıların devre arası transferi Hyeon-gyu Oh, attığı 2 golle gecenin yıldızı oldu.

İşte Beşiktaş'ın sahasında "Oh" dediği maçın detayları...

DOLMABAHÇE'DE FIRTINA GİBİ BAŞLANGIÇ

Beşiktaş, taraftarı önünde maça adeta 2-0 önde başladı. Henüz 4. dakikada kaptan Orkun Kökçü sahneye çıkarak perdeyi açarken, sadece 5 dakika sonra Jota Silva farkı ikiye çıkardı. Antalyaspor, 21. dakikada Van de Streek ile umutlansa da Beşiktaş’ın yeni gol makinesi Oh, 33. dakikada skoru 3-1’e getirdi. İkinci yarıda Antalyaspor Samuel Ballet (47') ile tekrar farkı bire indirse de, 59. dakikada bir kez daha sahne alan Hyeon-gyu Oh maçın skorunu tayin etti: 4-2.

HYEON-GYU OH’DAN SÜPER PERFORMANS

Devre arasında Belçika ekibi Genk'ten transfer edilen 24 yaşındaki Güney Koreli forvet, Beşiktaş formasıyla durdurulamıyor. Antalyaspor ağlarını 2 kez sarsan Oh, Süper Lig’deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Oh'un Ligdeki Gol Karnesi:

Alanyaspor (1 Gol)

Başakşehir (1 Gol)

Göztepe (1 Gol)

Kasımpaşa (1 Gol)

Antalyaspor (2 Gol)

Genç santrforun ligde ayrıca 2 asisti ve Türkiye Kupası'nda 1 golü bulunuyor. 15 gol barajını aşması durumunda kendisine saat alınacağı yönündeki motivasyon açıklamasının ardından Oh'un performansı siyah-beyazlı camiada büyük heyecan yaratıyor.

ANTALYASPOR'A PUAN VERMEDİĞİ İLK SEZON!

Bu sezon Antalyaspor ile oynadığı iki Süper Lig maçını da kazanan Beşiktaş, 2017/18'den bu yana kırmızı-beyazlılara puan vermediği ilk sezonu yaşıyor.

İŞTE KORELİ YILDIZIN PERFORMANSI...

Süper Lig kariyerinde iki gol birden attığı ilk maçı oynayan Hyeon-Gyu Oh'un Antalyaspor karşısındaki performansı:

Gol: 2
Beklenen gol (xG): 0.93
Şut: 4/4
RCS topla buluşma: 9
Kazandığı ikili mücadele: 6

MİLLİ YILDIZ RESİTAL SUNDU!

2026 senesinde çıktığı 11 Süper Lig maçında 12 golde pay sahibi olan Orkun Kökçü (7 gol & 5 asist), iç sahada görev yaptığı son yedi karşılaşmada dokuz gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 5 asist). Şov.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
4 - 2
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazırAlanyaspor, Trabzonspor maçına hazır
Galatasaray, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladıGalatasaray, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı

En Çok Okunan Haberler
Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

CHP'li bir belediyeye daha operasyon!

CHP'li bir belediyeye daha operasyon!

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

