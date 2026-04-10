Durdurulamayan Koreli! Dolmabahçe’de Hyeon-gyu Oh fırtınası

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Antalyaspor’u konuk ettiği mücadeleden 4-2’lik galibiyetle ayrılarak puanını 55’e yükseltti. Dolmabahçe’de oynanan maçta siyah-beyazlıların devre arası transferi Hyeon-gyu Oh, attığı 2 golle gecenin yıldızı oldu.

İşte Beşiktaş'ın sahasında "Oh" dediği maçın detayları...

DOLMABAHÇE'DE FIRTINA GİBİ BAŞLANGIÇ

Beşiktaş, taraftarı önünde maça adeta 2-0 önde başladı. Henüz 4. dakikada kaptan Orkun Kökçü sahneye çıkarak perdeyi açarken, sadece 5 dakika sonra Jota Silva farkı ikiye çıkardı. Antalyaspor, 21. dakikada Van de Streek ile umutlansa da Beşiktaş’ın yeni gol makinesi Oh, 33. dakikada skoru 3-1’e getirdi. İkinci yarıda Antalyaspor Samuel Ballet (47') ile tekrar farkı bire indirse de, 59. dakikada bir kez daha sahne alan Hyeon-gyu Oh maçın skorunu tayin etti: 4-2.

HYEON-GYU OH’DAN SÜPER PERFORMANS

Devre arasında Belçika ekibi Genk'ten transfer edilen 24 yaşındaki Güney Koreli forvet, Beşiktaş formasıyla durdurulamıyor. Antalyaspor ağlarını 2 kez sarsan Oh, Süper Lig’deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Oh'un Ligdeki Gol Karnesi:

Alanyaspor (1 Gol)

Başakşehir (1 Gol)

Göztepe (1 Gol)

Kasımpaşa (1 Gol)

Antalyaspor (2 Gol)

Genç santrforun ligde ayrıca 2 asisti ve Türkiye Kupası'nda 1 golü bulunuyor. 15 gol barajını aşması durumunda kendisine saat alınacağı yönündeki motivasyon açıklamasının ardından Oh'un performansı siyah-beyazlı camiada büyük heyecan yaratıyor.

ANTALYASPOR'A PUAN VERMEDİĞİ İLK SEZON!

Bu sezon Antalyaspor ile oynadığı iki Süper Lig maçını da kazanan Beşiktaş, 2017/18'den bu yana kırmızı-beyazlılara puan vermediği ilk sezonu yaşıyor.

İŞTE KORELİ YILDIZIN PERFORMANSI...

Süper Lig kariyerinde iki gol birden attığı ilk maçı oynayan Hyeon-Gyu Oh'un Antalyaspor karşısındaki performansı:

Gol: 2

Beklenen gol (xG): 0.93

Şut: 4/4

RCS topla buluşma: 9

Kazandığı ikili mücadele: 6

MİLLİ YILDIZ RESİTAL SUNDU!

2026 senesinde çıktığı 11 Süper Lig maçında 12 golde pay sahibi olan Orkun Kökçü (7 gol & 5 asist), iç sahada görev yaptığı son yedi karşılaşmada dokuz gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 5 asist). Şov.