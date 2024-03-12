Dursun Özbek aday olmayacağını açıklamıştı! Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray'da sezon sonu yapılacak başkanlık seçiminin tarihi netlik kazandı. Başkan ve yönetim kurulunu belirleyecek olan seçimin tarihi 25 Mayıs olarak belirlendi.

Yeterli çoğunluk sağlanamazsa sarı-kırmızılı kulüp 1 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın seçime gidecek.

ÖZBEK ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılılarda Mayıs ayında düzenlenecek başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıklamıştı. Özbek, "2024'te emaneti teslim edeceğimiz bir seçim dönemine geliyoruz. Galatasaray'a önümüzdeki dönemin hayırlı olması ve bu dönemde yapılan işlerin bir tık daha üste taşınması için yeni gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum." diye konuşmuştu.







