Dursun Özbek ateşi yaktı: "İlle de Hakan Çalhanoğlu!" Aslan'ın rüya transferi gerçek oluyor

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon başında yaptığı Uğurcan Çakır hamlesinin ardından şimdi de gözünü Hakan Çalhanoğlu'na dikti. Başkan Özbek, Inter forması giyen milli yıldızı Sarı-Kırmızılı renklere bağlamayı çok istiyor.

"İLLE DE HAKAN" BUGÜN GÖRÜŞME VAR

31 yaşındaki yıldız oyuncunun Inter ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ancak Hakan, sözleşme uzatma tekliflerine sıcak bakmıyor. Galatasaray'a gelmeye çok istekli olan Hakan için en büyük engel ise Inter'in talep ettiği 30 milyon Euro'luk bonservis bedeli. Ancak Başkan Özbek'in "İlle de Hakan" diyerek kurmaylarına transferi bitirmeleri için talimat verdiği belirtiliyor. Galatasaray yöneticilerinin bugün İtalya'da Hakan Çalhanoğlu cephesiyle görüşme yapacağı öğrenildi.

ALTERNATİFLER DE MASADA

Hakan Çalhanoğlu operasyonu sürerken, İtalya'da bulunan Galatasaraylı yetkililer boş durmuyor. Milan'dan Fofana ve Juventus'tan Koopmeiners için de nabız yoklanıyor. Manchester United'daki hoca değişikliği sonrası ise Ugarte ismi şimdilik geri planda kaldı.

Sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.