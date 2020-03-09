SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Dursun Özbek: Galatasaray'ın şampiyon olacağına eminim

Dursun Özbek: Galatasaray'ın şampiyon olacağına eminim

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.03.2020 11:13 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın oyun anlayışını üst seviyeye çıkardığını ve sezon sonunda şampiyon olacağından emin olduğunu söyledi.

Dursun Özbek: Galatasaray'ın şampiyon olacağına eminim

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) tarafından düzenlenen TÜGİK İş Zirvesi 2020 programına katılmak üzere geldiği Antalya'ya gelen Özbek, Galatasaray'ın bu sezonki kadrosunun çok kuvvetli olduğunu söyledi.

"ŞAMPİYONUN GALATASARAY OLACAĞINA EMİNİM"

Fatih Terim'in önemli bir teknik adam olduğuna değinen Özbek, "Camia peş peşe üçüncü şampiyonluğu hak ediyor. Oyun anlayışı çok üst seviyeye geldi. Galatasaray kazanmaya devam edecektir. Bence 2020 yılında şampiyon yine Galatasaray, çünkü 'Mayıslar bizimdir' diye sloganımız var. Şampiyonun Galatasaray olacağından eminim" diye konuştu.

Özbek, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda hiçbir dezavantajının olmadığını savundu. Aksine rakiplerine göre birçok avantajının bulunduğunu vurgulayan Özbek, iyi bir kadro ve iyi bir hocayı destekleyen yönetim sayesinde şampiyonluğun kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

"YARIŞ ÜÇ TAKIM ARASINDA GEÇİYOR"

Dursun Özbek, ligde Trabzonspor'un iyi bir çıkış yakaladığını, Medipol Başakşehir'in de standart takipçiliğini devam ettirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yarış şu anda üç takım arasında geçiyor. Sivasspor da var ama büyük bir avantajını kaybetti. Bayağı büyük bir puan farkı vardı. Son maçlarda bunu kaybetti. Türkiye'de sporu takip edenler için nisan ayının ikinci, üçüncü haftasından itibaren şampiyonun kim olacağı daha net bir şekilde belli olur ama benim için şimdiden belli, Galatasaray şampiyon olacak."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğimYunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğim
Fatih Terim'den flaş penaltı tepkisiFatih Terim'den flaş penaltı tepkisi
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dursun özbek Galatasaray başakşehir Trabzonspor Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Almanya'dan kritik karar: Kapıları açtılar!

Almanya'dan kritik karar: Kapıları açtılar!

Ronaldinho ne kadar hapis yatacak?

Ronaldinho ne kadar hapis yatacak?

Bomba iddia! Fenerbahçe ve Şenol Güneş...

Bomba iddia! Fenerbahçe ve Şenol Güneş...

Nijeryalı futbolcu sahada hayatını kaybetti

Nijeryalı futbolcu sahada hayatını kaybetti

Sivasspor-G.Saray maçında penaltı atışı hatalı mı?

Sivasspor-G.Saray maçında penaltı atışı hatalı mı?

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dursun Özbek: Galatasaray'ın şampiyon olacağına eminim

''G.Saray'ın şampiyon olacağına eminim''

Rıdvan Dilmen: Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'da görüyorum

Rıdvan Dilmen, G.Saray'ın transferini açıkladı

Sivasspor - Galatasaray maçında tartışma yaratan penaltı atışı

Sivasspor-G.Saray maçında penaltı atışı hatalı mı?

Fatih Terim'den flaş penaltı tepkisi

Fatih Terim'den flaş penaltı tepkisi

Galatasaraylı Onyekuru, Seri ve Ömer Bayram'dan açıklamalar

''Sivassporlu oyuncu penaltı değil dedi''

ÖZET | Sivasspor - Galatasaray maç sonucu: 2-2

Sivas'ta kazanan çıkmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.