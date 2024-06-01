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Dursun Özbek imzayı resmen açıkladı! 'Takımda kalacak'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.06.2024 21:30
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Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, Ankara'da konuşan Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Dursun Özbek imzayı resmen açıkladı! 'Takımda kalacak'
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ankara'da gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında basın mensuplarına açıklama yapan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile ilgili soruya yanıt verdi.

"MERTENS TAKIMDA KALACAK"

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Özbek açıklamasında "Mertens önümüzdeki sezon Galatasaray'ın kadrosunda olacak. Okan Buruk bizim zaten başarılı hocamız. Önümüzdeki sezon Okan hocamızla 5. yıldızı takacağız." cevabını verdi.

KENDİSİ DE AÇIKLAMIŞTI

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Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, ülkesinden DH'ye yaptığı açıklamada takımda kalacağını söylemişti. Belçikalı yıldız, "Galatasaray ile sözleşmemi bir yıl uzatacağım. Ondan sonra kariyerim normal olarak sona erecek." ifadelerini kullandı.

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