Dursun Özbek imzayı resmen açıkladı! 'Takımda kalacak'

Ankara'da gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında basın mensuplarına açıklama yapan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile ilgili soruya yanıt verdi.

"MERTENS TAKIMDA KALACAK"

Özbek açıklamasında "Mertens önümüzdeki sezon Galatasaray'ın kadrosunda olacak. Okan Buruk bizim zaten başarılı hocamız. Önümüzdeki sezon Okan hocamızla 5. yıldızı takacağız." cevabını verdi.

KENDİSİ DE AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, ülkesinden DH'ye yaptığı açıklamada takımda kalacağını söylemişti. Belçikalı yıldız, "Galatasaray ile sözleşmemi bir yıl uzatacağım. Ondan sonra kariyerim normal olarak sona erecek." ifadelerini kullandı.





