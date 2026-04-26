Dursun Özbek'ten derbi öncesi Galatasaray taraftarına çağrı!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi öncesinde sarı kırmızılılarda düzenlenen bütçe toplantısının ardından başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

"PROVOKE EDİCİ OLAYLARA GELMEMELİYİZ"

GS Youtube kanalından taraftara çağrıda bulunan Dursun Özbek, "Fenerbahçe maçı çok önemli bir maç. Belki her zamankinden daha yoğun şekilde oyuncularımızı desteklemek durumundayız. Bunu yapacağımızdan eminim. Tabii her zamanki itidali korumak zorundayız. Son haftalardaki gelişmelere baktığımız zaman, provoke edici olaylar olabilir. Bunların hiçbirine gelmemeliyiz. Taraftarlarımızın takımımızı sportif anlamda desteklemelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.