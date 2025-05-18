Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğa ulaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"YALANLARLA, ALGILARLA DOLU BİR SEZON GEÇİRDİK"

Dursun Özbek, "Çok çetin bir sezon geçirdik. Yalanlarla, algılarla dolu bir sezon geçirdik. Sonunda iyi olan yine kazandık. 5. yıldızı taktık. Adnan Başkan sürekli yanımda oldu. Ona da teşekkür ederim." dedi.

Eski başkanlardan Adnan Polat, Dursun Özbek'i kutladı ve "Bu şampiyonluklar zor oluyor, başkan ve ailesinin neler çektiğini iyi bilirim. Herkes kutlamak ister. Başkan ise eve gidip dinlenmek ister." ifadelerini kullandı.